Iarna suntem nevoite să ne protejăm împotriva frigului, iar cum mâinile sunt cartea noastră de vizită, trebuie să le acordăm un rol prioritar având în vedere faptul că vremea capricioasă are efecte negative asupra pielii. În articolul trecut am împărtășit cu tine must-have-urile din poșeta oricărei femei în timpul sezonului rece și am punctat importanța unei perechi de mănuși de iarnă. Acestea nu trebuie să fie doar funcționale, ci și estetice.

Acum că te-am convins să nu ignori ritualul de îngrijire a pielii în timpul iernii, hai să vedem care sunt cele mai moderne și stylish modele de mănuși pe care le poți purta în sezonul rece.

Cele mai călduroase și stylish mănuși de iarnă

Mănuși negre din piele ecologică și aplicații metalice

Dacă ești adepta reinterpretărilor sofisticate ale pieselor clasice, îți recomandăm să optezi pentru o pereche de mănuși de iarnă negre din piele ecologică cu aplicații metalice. Le poți purta alături de geaca ta preferată, însă vor arăta minunat și în combinație cu un palton elegant din lână.

Pentru a maximiza efectul ținutei, alege un palton cu print și o beretă într-o culoare puternică (roșu sau albastru).

Mănușile de iarnă fără degete te fac să uiți de temperaturile scăzute

Suntem siguri că modelul de mănuși de iarnă fără degete te duce și pe tine cu gândul la copilărie. Deși designul lor nu te va ajuta prea mult atunci când vei încerca să îți verifici notificările din telefon, efectul lor stilistic este chic și modern.

Îți recomandăm să alegi o culoare deschisă, și să le asortezi cu o căciulă în aceeași nuanță.

Mănuși de iarnă roșii pentru un accent cromatic vibrant

În viziunea oamenilor de știință, roșul induce vitalitate și multă energie, iar în viziunea designerilor de modă este o nuanța atemporală, care a dat tonul celor mai relevante look-uri în acest sezon.

Așadar, o pereche de mănuși roșii poate fi piesă-cheie a outfitului tău de iarnă și un accesoriu tonic de care ai nevoie în zilele în care temperaturile sunt foarte scăzute.

Apariție sofisticată? Mizează pe mănușile de iarnă în carouri

Carourile s-au reîntors în atenția trendsetterilor în sezonul trecut și continuă să cunoască noi reinterpretări și abordări stilistice în 2018.

O pereche de mănuși în carouri pot fi asortate cu diverse alte imprimeuri și cu unele culori vibrante pentru a crea un contrast elegant.

