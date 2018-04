Daca ar fi sa catalogam un singur cuvant care sa descrie moda ar fi, probabil: imprevizibilitate. Lectiile invatate ale anilor trecuti demonstreaza ca ea este un amalgam de emotii si tentatii deopotriva, dispuse sa incante pana si cele mai neasteptate simturi.

De la minimalism asumat, la colectii haute couture si pana la stiluri pret-a-porter, romantice, boho-chic, moda are in componenta mister… efervescenta si magie… glamour si vitalitate pe fiecare silaba pronuntata. Artisti, modele, actori de cinema si influenceri i se dedica prin numeroase colaborari si nu ezita sa reflecte personalitati remarcabile pe podiumurile din Paris, Londra, Milano si New York.

Schimbare? Nicidecum… ci mai degraba adaptare si emancipare; o abordare care apropie si transcende tendintele care vor domina moda in 2018.

Se vorbeste asadar, despre o fuziune moda-arta care isi va lasa amprenta in sezonul primavara-vara. Mergand mai in detaliu, se descrie de fapt startul unor frumoase colaborari care promit sa testeze limitele in cea mai pura forma: picturi redate, printuri si fotografii care traseaza deja imaginea, conturul unor tendinte cu pariuri castigate.

Iar universul social media scoate la rampa stilul si energia unor personaje volubile, flamboaiante pe care cu siguranta si tu le-ai remarcat in cautarile tale. De la atitudine si pana la imaginea atent studiata, acestea dau noi directii si se bucura de popularitate. Si

de aici pana la a insusi un stil asemanator, se pare ca esti doar la un click distanta…

Asadar, in functie de stilul tau caracteristic, sorteza-ti optiunile si pune pe lista scurta de cumparaturi macar 3 piese must-have pentru acest sezon!

Inspira-te din colectiile Prada sau Balenciaga si achizitioneaza incaltari asemanatoare care sa iti completeze perfect cel putin un outfit. Demonstreaza ca stii sa cumperi destept si fenteaza trendurile, asa incat sa iti mai poti permite si alte piese. O pereche de pantofi neon sau alte incaltari versatile trebuie sa fie o investite la acest inceput de primavara. Nu uita ca moda mai este caracterizata si de ciclicitate, deci utilizeaza fiecare produs cu grija, cine stie cand si cui ar putea sa mai fie de folos?!

Aceasta primavara este plina de energie si va continua sa entuziasmeze, iar aparitia unei noi tendinte este incontestabila: introducerea imprimeurilor intr-o gama de culori stralucitoare. Nu sunt excluse motivele florale si geometrice, iar stilul stradal se poate bucura deja de remixuri optice reinterpretate. Nu ezita sa faci un research si asupra produselor atemporale iconice, asadar vezi ce propun designerii rochiilor Manuri. Creatiile pot deveni cu usurinta un must-have, mai ales ca se adreseaza tuturor tipologiilor corporale.

Si nu in ultimul rand, atentie catre un alt accesoriu indispensabil unei tinute impecabile: geanta. Asuma-ti aceasta cumparatura ca pe investitie pe termen lung si incearca sa faci alegeri inspirate. Gandeste-te ca este la fel de importanta precum pantofii, chiar daca economisesti o perioada mai mare pana sa te bucuri de ea. Avantajul reconsiderarii investitiei consta chiar in faptul ca tu stii sau macar inveti cum sa iti prioritizezi lista de shopping si in acelasi timp sa fii fashionable!

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK