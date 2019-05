(P) Tommy și Dee Hilfiger au fost prezenți la MET Gala 2019

Tommy și Dee Hilfiger au fost prezenți la gala pentru strângere de fonduri dedicată Metropolitan Museum of Arts Costume Institute pe 6 mai 2019, în New York City pentru a celebra deschiderea expoziției ‘Camp: Notes on Fashion. Având la bază eseul din 1964 ,,Notes on Camp' al scriitoarei Susan Sontag, expoziția prezintă felul în care moda și arta au fost influențate de teme precum trucurile, exagerarea și ironia. Seara a fost co-prezidată de Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles, Serena Williams și Anna Wintour.

Printre invitații aflați la masa lui Tommy și Dee Hilfiger s-au numărat ambasadorii de brand TOMMY HILFIGER la nivel mondial – Zendaya și Lewis Hamilton, dar și supermodelul Winnie Harlow, vedeta TV și antreprenoarea Kris Jenner, vedeta TV Corey Gamble, arhitectul de imagine Law Roach, cântăreața și compozitoarea Thalia și producătorul Tommy Mottola.

,,Este întotdeauna un proces interesant să creez modele care sunt inspirate de unele dintre cele mai importante momente de modă' a declarat Tommy Hilfiger. ,,Nu poți spera la o seară mai memorabilă decât Met Gala pentru a vedea aceste design-uri prinzând viață'.

Tommy Hilfiger a purtat un tuxedo albastru, cu revere albe de mătase, pantaloni cu talie înaltă decorați cu motive în formă de stea din pietre strălucitoare, o cămașă clasică albă pliată, o cravată mare de satin negru, o vestă neagră de mătase și o pereche de ghete strălucitoare Chelsea.

Dee Hilfiger a purtat o rochie albastră cu mărgele și motive în formă de stea și tiv asimetric, împreună cu un bolero cu dungi albe și roșii și cizme strâmte, în dungi.

Zendaya a purtat o rochie de seară gri cristal din mătase, animatronică, realizată pentru a permite transformarea atât vizuală, cât și fizică a siluetei, de la neutră la dramatică, culminând cu rochia evoluând în culoarea albastru pentru aspectul final.

Lewis Hamilton a purtat un costum de seară Nehru, cu trei butoane, în tonuri negre și argintii, cu guler și manșete de catifea neagră, împreună cu o cămașă de seară purtată cu eșarfă albă.

Winnie Harlow a purtat o rochie de seară din tul și organza, împodobită cu o cascadă de cristale colorate cabochon, cu o trenă strălucitoare de cristale și un bolero negru din pene.

Kris Jenner a purtat o salopetă din mătase albastru-închis,cu detalii strălucitoare în formă de stea pe piciorul stâng și un corset décorat cu stea, împreună cu o haină alb-argintie, lungă din tul și umeri supra-dimensionați, tip operă.

Corey Gamble a purtat un sacou cu revere de mătase și butoni în formă de stea, o pereche de pantaloni din satin, o cămasă albă de seară, și o cravată bleumarin în formă de fundă.

Law Roach a purtat o haină de seară lungă cu glugă din satin albastru deschis, împreună cu o vestă tip corset cu rever negru de mătase, manșetă și nasturi, pantaloni evazați cu talie înaltă, o cămașă albă de seară și o cravată extragantă fuchsia.

Thalia a purtat o rochie de seară argintie din satin tip ducesă, pe un singur umăr, împodobită cu o spirală de cristale și safire tip guler.

