IRINA SCHROTTER despre MODA MOMENTULUI (și nu numai)

Lansarea colecției Irina Schrotter x TEX mi s-a părut un prilej bun de conversație, mai ales după succesul Romanian Creative Week.

ELLE: Irina, care crezi că este lucrul cel mai important în acest moment care poate fi făcut pentru susținerea designului românesc?

Irina Schrotter: Cumpărarea de produse locale, românești. Nu doar acum, mereu. Asta e politica națiunilor inteligente, care înțeleg că banii cheltuiți pe produsele realizate în țara lor sunt un beneficiu pe multiple planuri. Cu atât mai frumos este atunci când vezi multinaționale care respectă producția locală și o susțin. Rămâne doar ca noi, românii, să învățăm această lecție și să o aplicăm.

ELLE: Colecția lansată în colaborare cu TEX propune prețuri accesibile și materiale de o calitate superioară. Ce îmi poți spune despre designul acestei colecții-capsulă?

Irina Schrotter: E o colecție de piese separate care se pot combina foarte ușor între ele. Conceptul este minimalist, relaxat, materialele sunt naturale în marea lor majoritate. Accentul este pus pe alb, bleumarin și negru, cu tușe de portocaliu. Dungile sugerează dinamism și dau acel aer fresh, atât de necesar ținutelor pentru vară. E o colecție care respectă definiția liniei Irina Schrotter, dar se decupează prin simplificare și esențializare.

ELLE: Dacă ar fi să o iei de la capăt în modă, care ar fi abordarea ta?

Irina Schrotter: Din punct de vedere estetic, cu siguranță aceeași. Tot timpul am fost undeva la intersecția dintre minimalism, arhitectural, avangardă, experiment, toate influențate profund de street style. De fapt, pe mine m-au inspirat dintotdeauna femeile din toate colțurile lumii. Și, acolo unde am observat ceva ieșit din tipare, am experimentat în stilul meu. Așa se face că produsele care poartă semnătura Irina Schrotter sunt, de fapt, atemporale. Marca sezonului e dată de culori sau, rareori, de imprimeuri.

ELLE: În ce măsură ești preocupată de tendințe?

Irina Schrotter: Le studiez mereu. Echipa noastră face permanent cercetare, dar deciziile noastre sunt dublate mereu de ce aleg femeile, de pulsul străzii. De fapt, provocarea pentru noi este să alegem mereu direcțiile câștigătoare pentru mai multe sezoane sau designul pe care îl simțim că poate deveni dominant. Evident, e și strategie, dar și respect față de investiția pe care clientele o fac în brand-ul nostru, cu fiecare achiziție. Oferim un stil dublat de o calitate greu de egalat. Asta cred că ne definește cel mai mult.

ELLE: Faci shopping compulsiv?

Irina Schrotter: Mai mereu. Sunt femeie și mi se pare firesc. Avem și noi nevoie de câte o supapă, de o evadare, de un escape din multiplele sarcini pe care trebuie să le bifăm în fiecare zi. Da, e una dintre micile mele plăceri, nu foarte vinovate.

ELLE: Ce proiecte de viitor ai, mai ales că moda trece printr-o perioadă delicată?

Irina Schrotter: Anul acesta și, probabil, și cei care vor urma, mă voi concentra pe Romanian Creative Week, la care TEX a fost partener. E un eveniment de care industriile creative, și în special tinerii, au mare nevoie. Din punct de vedere al brand-ului vom continua să fim prezenți offline și din ce în ce mai mult online și vom încerca să recâștigăm piețele internaționale pe care le-am pierdut în pandemie, concomitent cu o comunicare constantă și creativă pentru clientele din România sau pentru cele din diaspora, multe fidele mărcii noastre, chiar și din țările de unde trăiesc de ani de zile.

Interviu realizat de Maurice Munteanu

