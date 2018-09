(P) Noua colecție SALAMANDER de încălțăminte și marochinărie celebrează stilul urban

Cunoscutele branduri Otter, Flavia Passini, Salamander, Pinto Fashion, Call it Spring, Rieker, Jenny by ARA care se regăsesc în cele 18 magazine ale rețelei, te surprind prin naturalețea combinațiilor trendy, elegante, clasice cu cele sportive, comode. Colecția de toamnă-iarnă are atitudine și stil, o colectie în care te vei regasi cu siguranță.

Designul modelelor inspiră, încântă și are atitudine, exact ca și tine! Rebelul și clasicul într-o proporție perfectă îl descoperi în magazinele SALAMANDER. Combină ținutele elegante cu sneakersi în nuanțe puternice, rochiile din stofă cu teniși colorați, pantalonii din piele cu pantofi stiletto, oferind ținutei tale o notă cool, URBAN MIX.

Vino în magazinele SALAMANDER și descoperă noua colecție de încălțăminte și marochinărie dedicată ție și partenerului tău.

În România SALAMANDER este parte a grupului Otter Distribution care este prezent în toate locațiile cheie din marile orașe, în marile centre comerciale, înglobând 18 magazine multibrand.

Acestea se regăsesc în cele mai importante centre comerciale din țară: București (Carrefour Orhideea, Militari Shopping Center, Sun Plaza, Afi Cotroceni, Feeria Băneasa, ParkLake, Veranda), Iași (Carrefour Felicia), Cluj – Napoca (Vivo!), Timișoara (Shopping City), Deva (Shopping City), Sibiu (Shopping City), Târgu Jiu (Shopping City), Galați (Shopping City), Constanța (City Park Mall), Pitești (Jupiter City), Craiova (Electroputere Parc Mall), Focșani (Focșani Mall).

Pentru mai multe informații, accesați www.salamandershop.ro

