(P) Cele mai hot noutăți ale sezonului toamnă-iarnă

Daca vrei sa joci in randul din fata in industria modei, toamna aceasta nu trebuie sa ocolesti catifeaua. O alta tendinta – volanele, indiferent daca sunt simple pulovere, rochii sau bluze, volanele pot lipsi acum la fel de putin ca fundele. In toamna aceasta sunt preferate, de asemenea, modele opulente, cum ar fi tesaturi tip jacquard, precum si aplicatii cu pietre si brose, iar modelul in carouri Evergreen a revenit de asemenea.

Ca in fiecare an, gama de stiluri este variata, plecand de la cizme si ghete, pana la pantofi sport de iarna, balerini si pantofi cu toc. Dar exista o noutate in design – mai multa culoare, mai multa stralucire, mai multe accesorii, mai multe modele – acesta este motto-ul din acest an, care ofera o varietate reala pentru picioare. De exemplu, elementele decorative, cum ar fi fermoarele, cataramele sau pietrele, creează puncte de atractie in moda incaltamintei. Acestea sunt in special valabile in combinatie cu culoarea neagra clasica, cu un feeling cool Rock-Glam. Pentru cei care preferă un aspect robust, aspectul militar, o alegere excelenta sunt ghetele work boots si biker boots cu talpi largi si puternice, precum si cizmele rezistente cu catarame si orificii.

Acestea sunt noile tendinte in moda la incaltaminte:

SNEAKERS & SPORTIES: Imbracamintea obisnuita, nonsalanta si streetwear-ul sunt inca foarte populare. Trendul se datoreaza mult noilor pantofi sport sneakers cu factor Coolness.

PANTOFI CU TOC PUMPS: Pentru o nota feminina, in aceasta toamna sunt la moda in special pantofii cu toc, pumps- in stilul sexy clasic cu varf ascutit si tocurile inalte si zvelte sau cu tocuri bloc trendy.

STILUL AFTER WORK: Cand iesiti de la serviciu si va indreptati spre ringurile de dans, este necesar un stil impresionant glamour. Pantofii sexy, high heels si accesoriile chic, cu un efect wow, condimenteaza intreaga tinuta.

GHETUŢE: La noile modele de booties, pe langa cele cu aspect robust, compact, apar si modelele hot, cum ar fi cizme scurte, pana la glezna, intr-un negru cool, stil rock, care sunt decorate cu nituri, catarame, franjuri sau cristale!

GHETE CU ȘIRET: Noile ghete cu siret sunt foarte trendy in aspectul robust, dur, avand posibilitatea de a alege de la ghete joase, cu aplicatii sic pana la cizme rustic dantelate cu tocuri bloc puternice si talpi profilate!

CIZME: In noul stil de cizme, inaltimea carambului variaza de la cizme medii la cizme clasice lungi. Ofertele de styling sunt prezentate cu aspect de velur, cu sireturi, in culori bogate de toamna si cu detalii interesante!

CIZME PESTE GENUNCHI: Cizmele overknees, cu sau fara tocuri si intr-o varietate de stiluri, au cucerit un loc permanent in garderoba de iarna!

Pantofi cat poti vedea cu ochii… asa se vede la cel mai mare retailer de pantofi din Europa, Deichmann, care cu 82 de magazine si un Online Shop in Romania, face ca fiecare inima de Fashionist sa bata mai repede! Cele mai noi modele de toamna/iarna se gasesc la Deichmann si in magazinul online pe www.deichmann.com, ca intotdeauna la preturi senzational de mici.

Cu Deichmann poți câștiga un voucher de 50 lei!

Tot ce trebuie să faci este să urmezi acești pași:

1. Intră pe https://www.elle.ro/autumn-smart-shopping/;

2. Creează o ținută;

3. Salvează ținuta;

4. Adaugă la final datele tale si poți câștiga un voucher in valoare de 50 lei.