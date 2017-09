(P) #LETSWOW la primul pop-up store Lidl, dedicat colectiei esmara by Heidi Klum

In aceasta toamna, la New York Fashion Week, toate privirile au fost indreptate catre esmara by Heidi Klum, colectia de moda creata de superbul fotomodel pentru Lidl. Cateva zile mai tarziu, pe 18 septembrie, piesele vestimentare care au facut furori pe podiumul newyorkez au ajuns in toate magazinele Lidl din lume.

Si, pentru ca moda merita intotdeauna o sarbatoare, colectia esmara by Heidi Klum are parte de un concept inedit de prezentare. Primul pop-up store Lidl isi deschide portile in perioada 18 septembrie – 1 octombrie si ofera iubitoarelor de moda piese de calitate, comode si usor de combinat, si toate acestea la un pret foarte bun.

Deschisa la parterul cladirii Magheru One (Bd. Magheru Nr. 1-3, Bucuresti), noua destinatie de shopping din centrul orasului te intampina cu un design modern si urban, pentru o experienta premium de cumparaturi. Aici poti proba in voie piesele vestimentare care iti fac cu ochiul, in toate combinatiile pe care ti le doresti, si poti apela la consultantii de vanzari daca iti doresti tips & tricks pentru tinute care te pun in valoare. Magazinul va fi deschis zilnic, in perioada 18 septembrie – 1 octombrie, intre orele 08:00 si 22:00. Iar daca ai intrat deja pe catalogul de produse si ai pus ochii pe anumite piese, trebuie sa stii ca le poti rezeva online pana pe 25 septembrie, in limita stocului disponibil, completand formularul de aici. Apoi, ai la dispozitie 3 zile sa vii in magazin, sa le probezi ca sa te convingi ca iti vin asa cum ti-ai imaginat si sa le incluzi deja in tinutele tale de toamna.

Colectia esmara by Heidi Klum prezinta piese vestimentare versatile, potrivite oricarui stil si care pot completa orice tinuta, la preturi cu adevarat “wow”. Te vei simti inspirata sa fii mult mai creativa, sa te bucuri de moda si sa iti creezi tinute in care o sa te simti confortabila si in acelasi timp, admirata. In colectia esmara by Heidi Klum accentul cade pe materialele de calitate si pe mixul de culori calde, clasice si electrice. In centrul colectiei se afla si piese indraznete, cu model leopard, un detaliu iconic ce scoate din monotonie orice tinuta.

Lansata simultan in 28 de tari, linia vestimentara se remarca prin versatilitate, cuprinzand atat elemente pentru uzul zilnic, precum bluze cu maneca scurta (44.99 lei/buc), jeansi (69.99 lei) si hanorace (69.99 lei), dar si piese mai indraznete, care pot scoate in evidenta o tinuta clasica: haine cu imprimeu leopard, precum paltoane (119 lei/buc) sau jachete rock din piele intoarsa (299 lei/buc). Pe langa articolele vestimentare disponibile in marimile 34-44, colectia cuprinde si incaltaminte, precum pantofi stiletto (119 lei), ghete cu toc (139 lei) sau sneakers (99.99 lei), cu marimi cuprinse intre 37 si 41.