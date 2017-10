(P) ERDEM x H&M, colectia eveniment a sezonului!

ERDEM x H&M: CAND VISUL EVADARII DIN COTIDIAN DEVINE REALITATE

Colectia ERDEM x H&M este una extrem de personala, presarata cu povesti care rememoreaza trecutul designer-ului si temele care si-au pus amprenta asupra activitatii sale in ultimul deceniu. Aceasta este inspirata din costumele romantice pe care el insusi le admira in filmele britanice, din haina masculina a tatalui pe care mama sa o purta nonsalant pe umerii sai in stilul original vazut in videoclipurile muzicale si emisiunile TV ale anilor ’90.

Pentru a crea colectia ERDEM x H&M, designer-ul si-a imaginat escapada ideala din urban in peisajul rural britanic si a dat nastere unei combinatii intre rochii si piese croite, functionalitate si dramatism, oferind astfel posibilitatea pasionatilor de moda din generatii si medii variate sa isi completeze garderoba in stilul propriu.

Fiecare piesa vestimentara este conceputa exclusiv pentru H&M si va fi disponibila in aproximativ 220 de magazine din intreaga lume, precum si pe hm.com, incepand cu data de 2 noiembrie.

TEMELE-CHEIE

Articole vestimentare de impact

Admiratorii lui Erdem ii apreciaza si pretuiesc an de an creatiile, iar ERDEM x H&M este o colaborare care da nastere unor piese speciale care vor deveni adevarate comori pentru pasionatii de moda, mostenite din generatie in generatie. Unele dintre acestea sunt rochia fara maneci, cu amprente florale si decolteu adanc, rochia din dantela neagra, decorata cu pliseuri somptuoase din material georgette pe mansete si nu in ultimul rand, rochia de seara alcatuita in intregime din paiete negre si flori brodate. Un alt must-have al colectiei este fusta neagra din jacard cu imprimeu floral, asimetrica, scurta in fata si lunga in spate, pentru a crea un efect de trena.

Limbajul florilor

Colectia ERDEM x H&M abunda de imprimeuri florale, reflectand una din marile pasiuni ale lui Erdem. Aceste motive predomina in rochia neagra din dantela, o reinterpretare a unei piese din prima sa colectie si in rochia fara maneci cu decupaje in talie, din jacard multicolor, material utilizat si la jacheta cambrata cu detalii feminine.

Imprimeurile florale au inspiratii fermecatoare, unul din ele fiind cel cu ghiocei de pe costumele din satin sau de pe rochia neagra cu insertii de dantela, dispuse in diagonala pe silueta, iar altul, asemanator unui buchet de flori de camp, brodat pe jacheta neagra si pe bluza cu gluga realizata in intregime din bumbac organic.

Linii croite

Precizia taieturilor ofera o nota speciala tinutelor ERDEM x H&M. Un sacou gri cambrat din amestec de lina, cu model din tweed are aerul britanic pe care designer-ul si-a dorit sa ni-l transmita, iar pantalonii adauga o nota de feminitate datorita siluetei evazate. O alta piesa semnificativa este pardesiul bleumarin cu carouri turcoaz, supradimensionat, la doua randuri de nasturi, insotit de paltonul din blana artificiala imitatie de leopard – o reinterpretare a unei piese din colectia toamna/iarna 2015 – care se remarca prin buzunarele aplicate si funda din rejansa din jurul gatului. O jacheta scurta din lana si o fusta acesteia atrag atentia prin marginile nefinisate si prin benzile transparente tesute in stofa care stralucesc cand intalnesc lumina.

Piese esentiale

Colectia ERDEM x H&M contine numeroase articole care vor deveni esentiale in garderoba atemporala. Unele din ele vor fi puloverul de mohair cu fir gros, inspirat din Twin Peaks, in nuante de visiniu si albastru deschis, tricotajele din amestec de mohair cu model grafic Fair Isle, bluza ivoire din dantela cu mansete si guler plisate si nu in ultimul rand, camasa alba din poplin de bumbac – o amintire pretioasa a designer-ului legata de garderoba mamei sale din anii ’80.

Accesorii

Colectia este completata de tenisii slip-on din jacard cu flori colorate, de bocancii cu talpa avand imprimeu cu ghiocei, dar si de o pereche de sandale cu barete in jurul gleznei, decorate cu bijuterii florale. Geanta din imitatie de piele de crocodil, avand strasuri aplicate, este inspirata din fotografiile cu mama creatorului in anii ’60. Cerceii cu funde din cristale si perle se contopesc cu brosele de pe panglici si cu agrafele de par pentru a intregi povestea. Din colectie nu lipsesc colantii, sosetele si esarfele inflorate care completeaza tinutele ERDEM x H&M.

ERDEM x H&M: LINII SIMPLE SI IMPRIMEURI FLORALE PROPUSE BARBATILOR

In exclusivitate, Erdem a creat prima sa colectie pentru barbati ERDEM x H&M, inspirata din amintirile copilariei designer-ului, in stilul sau bine-cunoscut si personal. In croiala eleganta se regasesc ecourile costumelor si paltoanelor tatalui sau, stofa de lâna, aceasta fiind o necesitate functionala in timpul iernilor reci din Canada, in timp ce imprimeurile florale expresive denota dragostea lui Erdem pentru peisajul rural britanic. Colectia ofera o garderoba completa si absolut unica pentru H&M, iar articolele vestimentare masculine poarta amprenta elegantei poetice a lui Erdem – costumele si paltoanele din tweed fiind doar cateva din piesele propuse toamna aceasta.

Colectia ERDEM x H&M va fi disponibila in aproximativ 220 de magazine din intreaga lume, precum si pe hm.com, incepând cu data de 2 noiembrie.

TEMELE-CHEIE

Croiala eleganta

Traditia este actualizata zilelor noastre prin costumele elegante si paltoanele de iarna care ii amintesc designer-ului de garderoba tatalui sau. Sacourile au fie un model gri fin in spic, fie carouri subtiri, cu un buzunar aplicat, dandu-i o nota rustica. Sacourile sunt captusite cu jacard inflorat negru, avand cusaturi contrastante si ornamente din rejansa. Pantalonii asortati sunt croiti cu aceeasi eleganta, avand tivul pe glezna. Paltoanele de iarna, unele confectionate din Harris Tweed, sunt elegante, cambrate, cu captuseala detasabila pentru a fi mai calduroase, amintind de cele purtate de Erdem in perioada adolescentei petrecuta in Canada.

Motive florale expresive

ERDEM este renumit pentru imprimeurile sale florale expresive, care apar frecvent in aceasta colectie de debut pentru barbati. Un hanorac din nailon de culoare visinie este presarat cu flori salbatice, care isi fac din nou aparitia pe camasile cu mâneci scurte si pe tricourile cu guler rotund, din bumbac organic, ambele cu rejansa la gat. Camasa din matase de culoare oliv si pantalonii largi cu vipusca se remarca prin motivele florale formale, care amintesc de tapetul retro al anilor ’60.

Articole esentiale pentru barbati

Logo-ul ERDEM il regasim pe bluza neagra din bumbac organic, cu literele „R” si „M” intoarse, doar pentru H&M. Aceasta este disponibila si pe negru cu imprimeu floral. Camasa alba Oxford este slim fit, croita cu precizie, iar puloverele din mohair sunt disponibile fie pe albastru, fie cu motiv grafic Fair Isle. Hanoracul cu fermoar din blana artificiala are un aspect functional, in timp ce parka utilitara kaki este reinterpretata intr-o jacheta urbana, cu captuseala detasabila din blana artificiala.

Accesorii

Tenisii din colectie poarta motivele florale ERDEM, in timp ce pantofii Derby clasici din piele au detalii pe varf. Cravata cu motiv in spic adauga o nota de eleganta tinutelor croite, in timp ce sosetele albe inflorate le confera un farmec aparte. Rucsacul are imprimeu floral, iar esarfele cu print intregesc in mod armonios tinutele.

Colectie disponibila din 2 noiembrie 2017, ora 9.00 a.m. exclusiv in magazinul H&M din Baneasa Shopping City si online, de la ora 10.00 a.m., pe hm.com