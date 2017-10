(P) Despre gentile statement si importanta lor pentru imaginea femeii contemporane

In fiecare zi, acestea ne gazduiesc arsenalul de care avem nevoie in periplul prin jungla urbana, incepand de la trusa de machiaj, portofel, pana la cabluri de incarcare telefon, tablete sau chiar laptop-uri.

Geanta pe care o purtam in functie de ocazie evidentiaza apartenenta la o anumita clasa sociala si influenteaza major imaginea personala. Incepand din prima parte a secolului 19 gentile au trecut in prim plan-ul modei pentru femei, mai ales ca functionalitate. Marile case de moda au realizat in anii 1970 cat de importanta este geanta ca indicator si semn al distinctiei sociale. Odata cu ascensiunea profesionala a femeilor, a crescut si industria producatoare de genti de dama, in special pentru segmentul de lux. Pentru publicul feminin va exista intotdeauna cultul pentru gentile de calitate superioara, in special pentru gentile de tip statement.

Dintre materialele utilizate pentru gentile de dama, se distinge in primul rand pielea naturala. Un segment aparte il reprezinta marochiaria de lux, prin prelucrarea de piele exotica: piele de piton, de crocodil, de strut sau de soparla.

Toscana este regiunea italiana unde marile case de moda isi au tabacariile si vopsitoriile. Zona este renumita pentru procedurile complexe de prelucrare si productie a accesoriilor din piele naturala, atat de mult dorite de femeile din toata lumea.

Infiintat in 1968, Ghibli imbina traditia, arta si prestigiul in fiecare geanta pe care o concep. Fie ca este o geanta de umar shopper, messenger sau o geanta office, artizanii Ghibli lucreaza cu precizie si dedicatie, astfel incat sa transmita prin opera lor emotie si beatitudine. Gentile de seara imbina exuberanta piele de piton cu stralucirea cristalelor de tip Swarovski, fiind secretul unui outfit unic si memorabil.

Schitele si tiparele sunt atent lucrate, pielea de piton este taiata exclusiv manual, cu multa atentie, iar pigmentarea se efectueaza exclusiv cu pensula, in mai multe etape. Dupa cele 4 etape necesare pentru pigmentare, pielea de sarpe se va colora treptat, definitivandu-se in lumina soarelui. Pielea de piton este prelucrata in totalitate in atelierele Ghibli, fiind necesare circa 12 etape de prelucrare din momentul in care aceasta a fost importata.

Perloro.ro prezinta in exclusivitate in Romania gentile si accesoriile din piele naturala exotica Ghibli. Pigmentii sunt in tonalitate cu trendurile actuale, de la mov cardinal, rosu vulcanic, verde smarald, pana la maro tabac sau galben caramiziu.

O geanta statement isi defineste valoarea in primul rand prin materialul si prin tehnicile complexe prin care este lucrata, prin calitatea manufacturii si prin modul in care va rezista trecerii timpului, daca este ingrijita corespunzator.

Pielea de sarpe este una dintre cele mai rezistente materiale de provenienta naturala. Aceasta trebuie ferita de alcool si lichide, fiind pastrata in saculetul dedicat anti-praf atunci cand nu este utilizata.

Fiecare femeie are in dressing fie o geanta clutch, o geanta de cocktail, o geanta de birou, sau o geanta shopper. Indiferent de ocazie, geanta este cea care transmite un mesaj despre purtatoarea sa celor din jur. Indrazneste sa fii diferita si alege intotodeauna investitia in calitate si traditie!

O geanta statement este declaratia pe care o femeie o face despre sine, este emotia pe care purtatoarea ei o resimte in preajma acestui fidel companion. In ultimul secol, geanta a devenit un obiect de arta care prin imaginatia, fantezia si tehnica sa, este de nepretuit.