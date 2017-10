(P) Ce pantofi se poartă toamna asta

Noutatile inseamna mai multa culoare, mai multa stralucire, mai multe motive si modele decorative. Astfel, sclipirile si stralucirea se datoreaza unor elemente cum ar fi fermoarele, baretele, tintele, paietele sau pietrele fine pretioase, care asigura un Rock-Glam-Feeling perfect.

Catifeaua, tesaturile Jacquard si broderiile sunt in acest sezon foarte la moda si sugereaza o splendida opulenta. La pantofii cu siret si la ghetele de toamna actuala tendinta este Worker-Look, care in acest an combina stilul casual nonsalant cu aspectul masiv, robust, avand talpi groase profilate. Culorile neutre, cum ar fi basic black, se bucura de o neintrerupta popularitate, iar cateodata o tusa ocazionala de culoare poate aduce cu sine diversitatea dorita si acele accente uimitoare.

Pantofi cat poti vedea cu ochii… asa se vede la cel mai mare retailer de pantofi din Europa, Deichmann, care cu 82 de magazine si un Online Shop in Romania, face ca fiecare inima de Fashionist sa bata mai repede! Cele mai noi modele de toamna/iarna se gasesc la Deichmann si in magazinul online pe www.deichmann.com, ca intotdeauna la preturi senzational de mici.

