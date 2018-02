(P) Colecția H&M Studio SS18, o odă adusă minimalismului și grației discrete

Noua colecție H&M Studio SS18, inspirată din minimalismul japonez, ne propune o abordare realistă, practică și extrem de actuală a noului sezon – imprimeuri artsy, suprapuneri șic, tricotaje și influențe șaptezeciste.

Colecţia H&M Studio pentru sezonul de primăvară/vară 2018 este destinată atȃt femeilor, cȃt și bărbaţilor și va fi din nou prezentată în cadrul Săptămȃnii Modei de la Paris. De această dată evenimentul se desfășoară în clădirea Muzeului de Arte Decorative, aflată pe binecunoscuta stradă Rivoli. Formatul prezentării de tip “see now, buy now”, continuă și în acest an. Colecţia prezentată pe podium, care include atât piese vestimentare cât și încălţăminte și accesorii, va fi disponibilă din 1 martie, începând cu ora 9:00 AM, în magazinul H&M din Băneasa Shopping City.

Atât colecţia pentru femei, cât și cea pentru bărbaţi prezintă siluete simple dar cu o tentă vibrantă. Piesele vestimentare feminine se concentrează pe imprimeuri complete și culori aprinse regăsite ȋn rochiile lungi, topurile cu gulerul tip tunică suprapuse pantalonilor, cusăturile evidenţiate și tricotajele impunătoare.

În ceea ce privește colecția masculină, aceasta se evidențiază prin piesele clasice precum sacoul cu două rânduri de nasturi și cămășile de inspiraţie retro, modelându-se în jurul diverselor tipuri de siluetă.

Fotografii: Christian Tudose.

Realizator: Maurice Munteanu

Model: Flavia Bogoevici / One Models.

Coafură: George Cozma.

Machiaj: Tania Cozma.

Asistent foto: Elena Bădiulescu.

