(P) #CapsuleWardrobeChallenge cu Domnica Mărgescu

Întotdeauna mi-a plăcut să am o garderobă organizată și, de când fac această meserie, am învățat să îmi cumpăr piese care se potrivesc între ele. Este foarte important ca garderoba ta să fie construită în timp și la fel de important este să îți cunoști stilul foarte bine.

Am evitat mereu să achiziționez piese pe care știam că nu le voi purta, dar îmi plăceau ca design, de exemplu. Și cred că aceasta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac fashionistele. Să cumperi impulsiv nu îți aduce nimic bun, ba dimpotrivă, garderoba ta se umple cu piese de care nu ai nevoie cu adevărat sau pe care nu le folosești. Așadar, încearcă și tu să îți construiești o garderobă capsulă pornind întâi de la cromatica pe care o alegi pentru aceasta. Este musai ca fiecare piesă din garderoba ta capsulă să se potrivească una cu alta, astfel încât să poți obține cât mai multe ținute.

Albul, bejul și bleumarine-ul sunt nuanțele care mă definesc în acest sezon și pe care știu că le pot mixa între ele fără să dau greș. Nu am ales nici o piesă glamour sau spectaculoasă, sunt într-un moment în care nu simt nevoia de astfel de piese. Îmi voi construi ținutele din piese clasice with a twist, precum o cămașă albă cu un guler supradimensionat, un tricou în dungi cu franjuri sau un hoodie lung până în pământ, toate purtate cu diverse modele de pantaloni din denim, piesa de rezistență a garderobei mele.

Accesoriile lipsesc și ele din garderoba mea capsulă, am păstrat doar un colier clasic, din perle, care se potrivește cu oricare din outfit-uri. Ca această capsulă să nu fie totuși prea casual, am selectat și o pereche de kitten heels pe care am asortat-o cu jeanșii albi si o cămașă supradimensionată. Noua mea pasiune este să port „total white looks„, lucru pe care îl evitam acum ceva vreme, fără să am totuși un motiv întemeiat.

De aceea, cred cu tărie că trebuie să te îmbraci așa cum simți, că hainele pe care le porți reflectă personalitatea ta iar exercițiul unei garderobe capsulă este unul benefic din mai multe puncte de vedere:

1. Îți este mai ușor să îți construiești ținutele.

2. Nu cheltui fără motiv

3. Nu te mai întrebi obsesiv „Eu cu ce mă îmbrac azi?”.

