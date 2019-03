(P) Acestia sunt jeansii pe care toata lumea ii va purta in 2019

Inceputul sezonului de primavara-vara este ocazia perfecta sa afli care sunt jeansii pe care toata lumea ii va purta in 2019, ca sa stii in ce modele trebuie sa investesti anul acesta.

In primul rand, vei vedea foarte multe outfituri total denim, atat in nuante clasice de albastru cat si in nuante de negru sau gri. Stilul anilor 90 ramane o constanta, ca si anul trecut, adica se vor purta foarte mult jeansii cu talie high rise si croieli drepte. De asemenea, denimul negru a fost foarte prezent in colectiile designerilor din acest sezon, marcand o revenire a acestei nuante clasice, usor neglijata pana acum.

Descopera in continuare care sunt jeansii pe care toata lumea ii va purta in 2019!

Jeansii anilor ‘90

Jeansii cu croiala dreapta in stilul anilor 90 dreapta au parte de o revenire majora anul acesta, detronand jeansii skinny de pe prima pozitie in acest top. Favoritii fashion editorilor de peste tot, jeansii drepti in stilul anilor 90 vor arata fabulous cu orice, de la clasicul tricou alb, la bluze inflorate din matase.

Jeans Eva Use Zadig & Voltaire – 920 Lei

Jeansii negri

Jeans Gilded Freebirds ONETEASPOON – 755 Lei

Jeansii negri sunt din nou cool (mai ales cei skinny)! Iar asta este o veste grozava avand in vedere efectul lor de subtiere si de alungire a siluetei. Poarta-i cu o pereche de bocanci chunky pentru un efect grunge, actual.

Jeansii cu mansete intoarse

Jeans The Pony Boy Mother Denim – 1.365 Lei

Ceea ce obisnuia sa fie un truc de styling pentru cele minione, s-a transformat intr-un micro-trend in sine. Jeansii cu mansete intoarse, mai ales cei exagerati, cu o manseta de 5-6 cm sunt un twist foarte fresh. In plus, iti vor incadra perfecti pantofii!

Jeansii distressed/cu rupturi

Jeans Dre Ankle rag & bone – 1.118 Lei

Jeansii distressed cu rupturi si tivul franjurat raman o optiune actuala pentru tinutele off-duty. Adoram stilul lor relaxat si atat de versatil!

Jeansii cropped

Jeans Michael Michael Kors – 1.175 Lei

Jeansii cropped cu terminatie pana la glezna sunt perfecti pentru a evidentia noii pantofi de care nu te mai poti desparti. Este incredibil cum cativa centimentri in minus iti pot transforma si improspata look-ul complet.

Foto: Imaxtree.

