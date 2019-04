(P) 7 Rochii de ocazie superbe pentru ținutele de nuntă elegante din sezonul de vară

Dress code-ul unei ținute de nuntă inspirate în 2019? Rochii elegante în culori puternice, imprimeuri florale îndrăznețe, și siluetele fluide sunt alegeri senzaționale. Inspirația de azi vine din colecția de vară Karen Millen, unul din designerii iubiți de Kate Middleton, cunoscut pentru rochiile elegante cu siluete impecabile.

Descoperă 7 modele de rochii de nunta cu aer fresh și elegant, care vor întoarce priviri admirative toată seara, iti vor sculpta silueta și pe care vei vrea să le porți iar și iar la toate ocaziile pe care ti le oferă noul sezon:

1. Rochiile plisate, cu croiala fluida si imprimeuri florale

Go with the flow! Pentru că este foarte ușoară și cu multe pliseuri, acest model de rochie va trezi zeița din tine pe ringul de dans. Fluiditatea materialelor plisate te vor surprinde în cele mai frumoase ipostaze în fotografii. Vara lui 2019 aduce printuri florale elegante pe care poți să le integrezi foarte ușor în ținuta ta de petrecere de nuntă.

Rochie petrecută cu imprimeu floral

Rochie Karen Millen, cu imprimeu floral și pliseuri

2. Rochiile lungi, alb-negru, din dantelă

Combinația de alb-negru si dantela este atemporală și extrem de elegantă, dar foarte fresh. Acest model de rochie îți va pune în evidență talia, iar dacă alegi să o porți vei emana feminitate prin toți porii. Dantela îi oferă o volumetrie aparte și nu te vei simți încorsetată, iar lungimea este perfectă deoarece vei putea să te bucuri de petrecere și să dansezi toată noaptea.

Deopotrivă impunătoare și vaporoasă, acest model de rochie te va scoate din anonimatul petrecerii. Pentru că este atât de versatilă, poți să o îmbraci în locații diverse, la tot felul de evenimente de vara.

Rochie maxi din dantelă

Rochie midi cu dantelă și pliseuri

3. Salopetele elegante in printuri foarte indraznete

Nimic nu spune fashion mai mult decât o combinație de imprimeuri si dungi colorate. Varianta de salopeta vs rochie este si ea una moderna. Vei fi cea care dansează cel mai mult si prinde buchetul la sfârșitul petrecerii.

Salopetă Karen Millen din mătase, cu imprimeu floral

4. Rochiile scurte, pentru garden party-uri sofisticate

Dacă mergi la o nuntă, nu înseamna ca trebuie să porți obligatoriu o rochie lungă, mai ales dacă e intr-un cadru natural, de zi. Simte-te în pielea ta și alege dantela într-un model de rochie scurta. Datorita broderiei sofisticate și croielii delicate cu aplicațiile florale vei arata sofisticat, însa fără sa depui foarte mult efort. Decolteul la baza gâtului este completat armonios de către lungimea rochiei.

Rochie Karen Millen scurtă, din dantelă

Rochie Karen Millen din dantelă, cu broderie

5. Rochiile roșii, din dantelă: o apariție senzațională la orice ocazie

Culoarea roșie îți va pune în evidență totul, de la machiaj, coafura, și culoarea pielii. Alege rochia roșie din dantelă și simte-te confortabil într-o croială A-line, dar foarte glamour la următoarea petrecere de nuntă. Croiala te face să pari mai înaltă, iar dantela va fura toate complimentele.

Rochie midi din dantelă

Rochie midi din dantelă, fără mâneci

6. Rochiile bodycon, tip cocktail, cu aplicații florale

Printurile florale sunt la mare căutare acest sezon si pot scoate orice rochie din anonimat. Acest model de rochie este creat pentru a avea un echilibru între feminitate și eleganță. Poți să o porți la o nuntă sofisticată și să atragi toate privirile. Baretele asimetrice contrastează cu culoarea albă a rochiei și reprezintă acel element de care avea nevoie ca să o completeze perfect.

Rochie cu broderie florală și detalii în contrast

Rochie bodycon cu imprimeu floral Karen Millen

7. Rochiile bleumarin înlocuiesc clasica little black dress'

Vara aceasta negrul este înlocuit cu succes de bleumarinul misterios. Rochia midi bleumarin este mistică, cu o notă de feminitate aparte. Aceasta este potrivită pentru nunțile în aer liber unde petreceri alături de toți prietenii cărora nu poți să le refuzi dansurile pe melodiile voastre preferate din ‘90. Broderia florală îi conferă o volumetrie specială.

Rochie Karen Millen midi cu broderie florală

Rochie Karen Millen mini din dantelă

Dacă în curând vei merge la o petrecere de nuntă, alege o ținută din colecția Karen Millen. Pentru că anul acesta printurile puternice sunt la mare căutare iar dantela este în prim plan, nu te sfii să le porți cu încredere și să fii sufletul petrecerii și cel mai bine îmbrăcat invitat!

