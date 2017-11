(P) 3 sfaturi vestimentare extrem de importante pentru orice femeie

Daca si tie iti este greu sa combini hainele, astfel incat sa fii multumita pe deplin de felul in care arati, nu te ingrijora, deoarece intotdeauna exista solutii ca sa scapi de „stresul vestimentar”. Afla, in continuare, cateva sfaturi de care merita sa tii cont daca vrei sa te simti perfect cu hainele de pe tine.

Fa-ti ordine in dulapuri

In cazul in care dulapurile in care iti pastrezi hainele au devenit neincapatoare, profita de lunile de toamna-iarna ca sa-ti faci ordine in garderoba. Uita-te in toate dulapurile si sertarele si incepe sa sortezi hainele. Aranjeaza-le in functie de vechime, de culori si de tip. Dupa ce termini de aranjat hainele, poti incepe sa faci ordine si printre obiectele de incaltaminte. O sugestie ar fi sa pui incaltamintea din piele intr-un loc si ce pe cea sport intr-un altul.

Nu-ti fie teama sa renunti la piesele vestimentare vechi si demodate. Daca iti este greu sa te decizi ce pastrezi si ce arunci, intreaba-te sincer pe care dintre hainele din dulapurile de acasa le-ai cumpara daca te-ai afla intr-un magazin.

Cumpara inteligent

Aproape orice femeie adora sa petreaca foarte multe ore in magazine, la shopping. Daca si tie iti place sa colinzi magazinele de haine, te sfatuim sa cumperi inteligent. Altfel, risti sa ramai fara bani si sa-ti aglomerezi dulapurile cu obiecte vestimentare care nu te reprezinta. Daca vrei sa-ti cumperi un blazer sau o jacheta pentru toamna-iarna, fii atenta sa-ti vina perfect la umeri! In cazul in care respectiva piesa vestimentara este prea stramta sau prea larga, cel mai bine ar fi sa o lasi in magazin.

In ceea ce priveste blugii, cand ai dubii in legatura cu masura potrivita, cel mai bine ar fi sa alegi niste pantaloni stramti, in loc de unii largi. De regula, blugii se largesc dupa ce ii porti si ii speli de cateva ori.

Accesoriile fac diferenta

O haina are, de obicei, o singura culoare, asa ca daca vrei sa iesi cu adevarat in evidenta acorda o foarte mare atentie accesoriilor. O pereche de cercei, o esarfa, o bratara sau o brosa colorata ar putea fi elementul perfect de care au nevoie hainele tale ca sa iasa in evidenta.

Foto: pixabay.com