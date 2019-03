Fustă din in, 515 lei, maiou din bumbac, 235 lei; pantofi din piele, 515 lei, toate Uterque; blazer din bumbac, Pinko, 1.419 lei; geantă din piele, Gerard Darel, 1.300 lei; ceas din aur, cu diamante, Vacheron Constantin, 110.400 lei, Cellini Boutique; colier din diamante, 63.169 lei; colier din aur cu diamante, 21.750 lei, ambele Teilor Exclusive.

Pantaloni din bum­bac, Tory Burch, 2.185 lei, magazinul Sport Couture; bluză din mătase, 295 lei, geantă din rafie, 345 lei, cercei din rășină, 235 lei, și pantofi din piele velur, 515 lei, toate Uterque.

Exerciții stilistice de primăvară

Fotografii: Robert Petreanu

Cele mai noi colecții disponibile în magazinele care se găsesc în exclusivitate în Băneasa Shopping City îți pun la dispoziție piese versatile, minimaliste, dar glamour, care te vor ajuta să compui ținute de sezon cu adevărat memorabile.

Realizator: Maurice Munteanu

Pantaloni din bumbac, 869 lei, și jachetă din lână, 2.649 lei, ambele Max Mara Weekend; top din bumbac, Gerard Darel, 815 lei; eșarfă din mătase, Furla, 730 lei, geantă din piele,

Michael Kors, 1.319 lei, magazinul Sport Couture; brățară din aur cu diamante, 79.900 lei, Cellini Boutique,

Pantofi din piele, Uterque, 515 lei.

Cămașă din poplin, 749 lei, pantaloni din bumbac, 808 lei, colier din rășină, 559 lei, și curea din piele, 489 lei, toate Max Mara Weekend; eșarfă din mătase, 730 lei , geantă din piele, 1.460 lei, ambele Furla; pantofi din piele, Uterque, 515 lei.

Pantaloni din bumbac, Tory Burch, 1.320 lei, magazinul Sport Couture; cămașă din mătase, Pinko, 1.078 lei; sacou din bumbac, Gerard Darel, 914 lei; geantă din rafie, 515 lei, pantofi din piele, 515 lei, ambele Uterque; colier din aur cu pietre prețioase, 27.800 lei; colier cu diamante, 63.169 lei, ambele Teilor Exclusive; ceas din aur cu diamante,Vacheron Constantin, 110.400 lei, Cellini Boutique.

Model: Ioni Guraliuc/One Models.

Machiaj: Tania Cozma/Bourjois.

Coafură: Alex Caraman/Beauty District.

Asistentă styling: Andreea Condrea.

Fotografiile au fost realizate la Tempini, Str. Frumoasă nr. 19. Mulțumim pentru sprijin.

Află toate detaliile din culisele ședinței foto realizată împreună cu Băneasa Shopping City.

de Maurice Munteanu

MAKING OF

Nu am mai petrecut de ceva vreme aproape jumătate de zi colindând magazinele din Băneasa Shopping City. Așa că m-am bucurat să cutreier în căutare de inspirație pe arterele de shopping, în special prin magazinele exclusiviste, care nu sunt disponibile decât aici – Gerard Darel, Uterque, Pinko, Max Mara Weekend, Sport Couture, Cellini Boutique, Furla, Michael Kors sunt doar unele dintre ele. E foarte important de știut că brand-urile aduc și lansează numai aici colecții speciale sau în ediție limitată, lucru foarte util atunci când nu îți dorești să porți acele piese pe care le are deja toată lumea. În cazul de față, eram foarte curios dacă voi reuși să găsesc produse care să mă ajute să realizez fix tipul de styling care mi se pare mie că descrie cel mai bine sezonul – glamour, cu tușe minimaliste și influențe retro, 70s.

Sunt convins că imaginile din acest pictorial vorbesc de la sine și nu mai trebuie să vă spun că la Băneasa Shopping City am găsit produsele de care aveam nevoie – și chiar mai mult decât atât.

Or, asta nu e chiar puțin, având în vedere oferta locală de magazine și nevoia femeilor de a fi mereu cu un pas înaintea tendințelor. Bref, nu mai aveam nevoie decât de un model special, și am găsit-o – Ioni Guraliuc. Tania Cozma și Alex Cara­man m-au ajutat să compun acel look nostalgic, feminin, care mă trimite cu gândul la reclamele pariziene din perioada anilor 70, iar showroom-ul Tempini mi-a pus la dispoziție cele mai echilibrate spații pentru fotografii.

Doamnelor, nu mai trebuie să fugiți în weekend la Paris – iată câteva sugestii de ținute impecabile pe care le găsiți doar la Băneasa Shopping City.

