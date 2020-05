& Other Stories lansează în premieră livrarea online în România

Probabil una dintre cele mai plăcute surprize din ultima perioadă pentru iubitoarele de modă din România este mult așteptata lansare & Other Stories. Deși este vorba doar despre cumpărături online și nu un magazin fizic, această lansare vine exact la momentul oportun, când situația generată de pandemia de coronavirus pare să se mai liniștească, iar noi suntem, mai mult ca oricând, dornice de noutăți și shopping. Astfel, începând de azi te poți bucura și comanda direct la tine acasă gama variată de încălțăminte, genți, bijuterii, accesorii, produse cosmetice și prêt-à-porter ale retailer-ului.

„Suntem cu adevărat fericiți să adăugăm România pe lista destinațiilor de livrare de pe stories.com. Ne face plăcere să știm mai multe despre clienți, să împărtășim povești cu ei și să vedem cum comorile din dulapurile noastre devin ale lor”, spune Karolina Gutke, managing director & Other Stories. Iar pe site nu ai doar posiblitatea de a face cumpărături și alege din cele mai cool piese, ci poți găsi și inspirație, idei infinite de styling, descrieri detaliate despre materiale și sfaturi despre cum să ai grijă de produse.

& Other Stories a fost lansat în martie 2013, inițial ca un brand premium de beauty, pentru ca apoi conceptul să evolueze rapid, oferindu-le astăzi femeilor din întreaga lume nu numai produse cosmetice, ci și colecții timeless de piese vestimentare și accesorii. Produsele, destinate femeilor de toate vârstele sunt fabricate în ateliere din Paris, Stockholm și Los Angeles și creează colecții diversificate de modă și cosmetice, acordând o deosebită atenție detaliilor și calității. & Other Stories are magazine în Austria, Belgia, Coreea de Sud, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Kuweit, Letonia, Luxemburg, Polonia, Qatar, Regatul Unit, Spania, Suedia, Statele Unite și Țările de Jos.

Citește și:

Top 8 ochelari de soare sub 150 lei

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro