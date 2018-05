Operațiunea Dulapul cu Raluca Roșu

Raluca Roșu, protagonista blog-ului cu numele Daily Tutli-Putli, are un stil atât de eclectic încât regăsești în ținutele ei influențe retro, french, punk, grunge, dar și 80s! Află cum reușește să le îmbine pe toate într-un mod atât de armonios.

Raluca Roșu mi-a mărturisit că nu îi prea place să folosească cuvântul „eclectic“ ca să își definească stilul. „Adevărul este însă că mi-am stabilit clar niște influențe retro, vizând în special anii ’20, ’50-’60, iar mai departe un amestec de privit către viitor, nostalgii french, apoi grunge și punk, și o pasiune de nestăvilit pentru pantalonii și umerii bufanți ai anilor ’80“, îmi spune Raluca.

Piesa de rezistență a garderobei ei este diferită de la o zi la alta, în funcție de ce îi place mai mult într-un anume moment. Rar am văzut pe cineva care să aibă o relație atât de specială, aproape „umană“, cu hainele pe care le poartă. „Astăzi, de exemplu, piesa mea preferată este o rochie vintage Lanvin cu paiete și mărgele. E un amestec de bej cu inserții verde smarald. Combinația perfectă: o tocă vișinie, o blană #fauxfur gri marca Ioana Ciolacu și încălțările de piele maro cu toc ale bunicii lui Vivian, iubitul meu și jumătatea cealaltă a dailytutliputli.com.“

Dar rochia perfectă există? – o mai întreb pe Raluca. „Am avut rochia perfectă și am renunțat la ea. Regret încă această decizie. Era o splendoare cu umerii dezgoliți, un amestec de mătase și catifea verde smarald, guler în V, strânsă în talie, apoi amplă (modelul anilor ’50). Venea până sub genunchi și era poezie pură și purtabilă.“

Este pentru prima dată când simt că garderoba cuiva „trăiește“. Cât timp am petrecut cu Raluca în fața dulapului ei vintage, impunător, am avut senzația că fiecare piesă voia să iasă și să își spună povestea. Iar Raluca își iubește toate hainele, nefăcând diferențe între ele. Cu toate acestea, a recunoscut că „dulapurile mele sunt mereu mult prea pline. Mereu există ceva care ajunge să nu fie purtat deloc sau doar o singură dată. Nu e o problemă de regret, ci de dezorganizare și cumpărat constant și obsesiv piese vestimentare, mai ales din magazinele second hand“. Ei bine, aici voiam să ajung! Raluca are o hartă de magazine second hand absolut impresionantă! „În București, harta magazinelor se construiște în funcție de zonele în care locuiesc, inevitabil. Știu însă cel puțin două magazine second hand cam în fiecare sector și cartier. Momentan mă mișc în zona Ștefan cel Mare – Obor – strada Avrig și zona 1 Mai – Bulevardul Ion Mihalache.“

Iar când am întrebat-o pe Raluca despre designerul ei preferat, nici nu mă așteptam să invoce alt nume decât cel al Miucciei Prada! „Miuccia Prada, mereu. Încă o aștept pe Miuccia să mă descopere și să mă pună să îi deschid paradele Miu Miu, așa cum a făcut-o de curând cu Elle Fanning.“

Fashion Advice

Nu fiți altcineva decât sunteți în orice context. Stilul și bunul gust țin de o corespondență cât mai mare între starea de spirit, o cultură vizuală și artistică vastă, atitudine și mixul dintre piesele vestimentare. Nesiguranța nu își are locul în compunerea unei ținute, așa cum nu au nici referințele vizuale mult prea evidente, adică ținute copiate 1 la 1 din reviste de modă, de pe podium sau, și mai grav, din vitrinele magazinelor mass market.

FASHION QUIZ:

Tocuri sau flats? Flats.

Alb/negru sau curcubeu? Curcubeu cu un strop de alb/negru.

Online sau shopping classic? Shopping clasic, cotrobăit după comori în magazinele second hand sau buticurile vintage, târguri.

Feminin sau masculin? Ambele. Dihotomia este una cel mult operațională, însă pentru mine genul e fluid. Port orice îmi place, nu conteaza cui i-a fost „destinat“.

Street style sau couture? Un amestec halucinant dintre cele două, zi și noapte.

Foto: Christian Tudose.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK