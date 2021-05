Operațiunea Dulapul cu Noemi Meilman

Noemi Meilman are cel mai simpatic apartament din centrul Bucureștiului, cu obiecte vechi și noi, tablouri – cele mai multe pictate de mama ei, și trei câini adorabili, de la care parcă aștepți să-ți spună ceva. Așadar, ziua de shooting la Noemi acasă a fost una nostimă și energică în același timp.

„A existat o perioadă în viața ta când ți-ai schimbat stilul dramatic?”, a fost prima mea întrebare pentru protagonista noastră.

„În mare, stilul a rămas același. Îmi place să amestec stilurile, ca într-un joc de cărți: jeans cu cămașă albă, jeans cu tricou oversized sau hanorace și flip flops, pantaloni tip șalvari din catifea cu pulovere și sacouri bărbătești, pantofi sport și genți mari, din material textil, sau coșuri din rafie.”, mi-a răspuns Noemi.

Îmi mai mărturisește și că stilul ei este moștenit de la mama, bunica și străbunica ei, care sunt și eroinele ei. „Cred că stilul are legătură cu imaginația, cu siguranța de sine și cu o oarecare cultură generală în materie de artă, cinematografie și literatură vizuală”, îmi mai spune.

De cele mai multe ori când m-am întâlnit cu Noemi, purta câte un kimono spectaculos. De altfel, piesa de rezistență a garderobei ei este un kimono care are peste 130 de ani. „Era deja vintage atunci când a fost primit ca dar de nuntă de mătușa tatălui meu, care la rândul său i l-a dăruit mamei mele, când s-a căsătorit cu tata. Mama îl purta prin casă, eu l-am scos în stradă și îl port în toate anotimpurile, vara peste un tricou XXL și șorturi, cu flip flops și iarna, peste pulovere groase și pantaloni din catifea sau tricotați.”

Pentru Noemi este foarte importantă atitudinea cu care o femeie își poartă o bijuteriile: „Cu cât piesa respectivă are o istorie mai interesantă, cu atât felul în care este purtată creează o poveste mai captivantă.”

La finalul discuției noastre, Noemi mi-a vorbit despre casa Schiaparelli, una dintre favoritele sale: „Mă bucur mult de succesul Casei Schiaparelli. Acum vreo șase ani, când am citit autobiografia Elsei Schiaparelli, Shocking pink, mă gândeam la cât de creativă a fost această femeie și cât de mult a ajutat mișcarea de rezistență și a adăpostit fugari, în toiul celui de-al doilea război mondial, în Parisul aflat sub ocupație. A creat piese suprarealiste și totodată purtabile. Fiecare colecție lansată în acea perioadă crâncenă era o palmă adusă dictaturii. Și iată: House of Schiaparelli e din nou strălucitoare, la 100 de ani de la nașterea curentului suprarealist.”

Fashion advice:

Inspiră-te din editorialele de modă ale revistelor și conturile de Instagram ale stiliștilor și bloggerilor deveniți repere de stil; inspiră-te din fotografiile de familie, adevărate surse de originalitate. Cât de frumos e să văd un grup de tinere accesorizate diferit, chiar dacă poartă toate jeans! Îți aduci aminte de anii ’70 și ’80? Au fost adevărate spectacole de culoare, repere de inspirație pentru designeri și în prezent. Moda străzii este mereu o bună sursă de inspirație.

Essential buys:

Cămăși albe, hanorace & tricouri (masculine și musai XXL).

Costume bărbătești (semnate Ana Alexe).

Sacouri vintage, jeanși, caftane și kimono-uri.

Foto: Christian Tudose

