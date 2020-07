Operațiunea Dulapul cu Gabriela Atanasov (Sweet Paprika)

De cum am pășit în apartamentul colorat, cu un aer retro, al Gabrielei Atanasov, am știut că nu mă voi plictisi alături de ea cele câteva ore pe care urma să le petrecem împreună. Când am întrebat-o cum își definește stilul, Gabriela Atanasov mi-a dat un răspuns simpatic: „Stilul meu este situat undeva între contrastul dulce și iute al pseudonimului Sweet Paprika. Uneori este aglomerat, pe stilul More is more, alteori este minimalist, cu ținute monocrome, pe stilul Less is more.”

M-am bucurat și când mi-a arătat care este piesa de rezistență a garderobei ei: costumul Thierry Mugler 90s, pe care l-a găsit într-un magazin vintage cu eticheta încă atașată. „Este o capodoperă!” , mi-a spus Gabriela. Nu știu multă lume care să aibă în garderobă o astfel de piesă istorică.

Dressing-ul Gabrielei arată ca un magazin vintage, plin de piese cu personalitate, iar când am întrebat-o care este ținuta sa preferată pentru seară, mi-a raspuns: „The Little Black Dress. Mă salvează mereu! Însă rochia pe care o iubesc cel mai mult este rochia Iris, creată de mine. Este rochia care îți oferă scena și când nu ai nevoie de ea!”, răspuns la care nu mă așteptam. Dar iată că stilul ei surprinde mereu.

Sertarele comodei din dressing-ul Gabrielei sunt arhipline cu bijuterii de toate dimensiunile și de toate culorile. „Cred că bijuteriile sunt cireașa de pe tort. Uneori sunt necesare, alteori nu. Eu iubeam inelele supradimensionate, însă după ce a apărut verigheta pe deget, nu le-am mai văzut utilitatea. La cercei însă nu pot renunța, iubesc colecția vintage pe care am adunat-o de-a lungul timpului.”

Ultima mea întrebare a fost, evident, dacă Gabriela Atanasov se ghidează după tendințe. Iată ce mi-a mărturisit: „Ele se repetă , se reinventează, eu însă tratez moda ca pe o artă, iar arta o simți. Mă îmbrac așadar de amorul artei.”

Fashion advice

Nu returnați hainele. Nu este sustenabil returul în nici un fel, nici pentru voi, nici pentru planetă. Gândiți-vă mai bine înainte să cumpărați. #buylocal trebuie să devină un stil mai mult ca oricând. Renunțați la curelele din talie purtate excesiv doar de dragul unui brand vizibil.

Fashion quiz

Tocuri sau flats? Tocuri.

Tocuri. Alb/negru sau curcubeu? Curcubeul poate să includă alb și negru?

Curcubeul poate să includă alb și negru? Shopping online sau shopping classic? Shopping classic.

Shopping classic. Feminin sau masculin? Feminin.

Feminin. Street style sau couture? Street style.

