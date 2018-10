Operațiunea Dulapul cu Diana Cosmin

Am petrecut aproape o zi întreagă cu Diana Cosmin, în simpaticul ei apartament din București, iar seara, cum am ajuns acasă, am recapitulat tot ce am învățat de la ea. Da, am învățat foarte multe trucuri de organizare a garderobei și din punct de vedere al stilului, dar și din punct de vedere practic. Pe elle.ro găsești un video din care te poți inspira și tu.

Acum, însă, voi reveni la stilul Dianei, care îmi spune că, în mod ideal, se regăsește într-o expresie pe care a citit-o într-o carte, la descrierea unui personaj: „quietly beautiful. Diana mai adaugă: „Nu port imprimeuri și culori tari, mi se pare că nu mă reprezintă, dar am ajuns la această versiune după mulți ani în care am purtat toate culorile pământului.

Piesa de rezistență este un blazer negru de la Helmut Lang: „Este sacoul cu care compar toate celelalte sacouri care-mi mai ies în cale. Pentru seară, preferă ținutele feminine. „Dacă pentru zi se întâmplă de cele mai multe ori să aleg ceva super-androgin și simplu, seara simt nevoia să pun un toc înalt, cu o rochie care să aibă un ceva, adaugă Diana.

„Iubesc broșele, iar Madeleine Albright, spre exemplu, le folosea ca să exprime subtil stări de spirit și chiar chestiuni diplomatice de finețe. Deci cred că uneori pot vorbi despre o femeie foarte mult. Mai ales când te îmbraci simplu, bijuteriile pot fi twist-ul prețios al întregii ținute, mi-a mărturisit Diana atunci când am întrebat-o ce rol au bijuteriile în garderoba ei.

Diana preferă shopping-ul online și își argumentează foarte bine această poziție: „Recunosc, cel mai mult cumpăr online, fiindcă sunt foarte practică, îmi cunosc bine măsurile și îmi place răgazul de a sta, a privi, a pune în Wishlist, apoi a adăuga în coș. Nu mai zic de bucuria primirii efective a coletului. E un întreg ritual. Dar îmi plac enorm concept-store-urile, e ca și cum intri în filmul gândit de cineva, în regia din mintea cuiva, cu obiecte curatoriate de acea persoană. E o experiență în sine.

Cu toate că nu rezonează cu acesta, designerul momentului, în accepțiunea Dianei, este Demna Gvasalia. „Admir de departe fenomenul, dar nu mă regăsesc, și cred că este perfect în regulă. Asta îmi place la moda prezentului: poți să alegi ce-ți place, nu există verdicte, sentințe, dictate.

Fashion advice

Fii responsabilă! În ultimii ani m-am înțelepțit și am înțeles adevăratul impact al acțiunilor noastre: consumăm mult, risipim, poluăm. Industria de modă e una dintre cele mai poluante, în ciuda glamour-ului ei. Prin urmare: mai bine două lucruri de calitate pe care să le ții în dulap zece ani decât 20 care „zboară' peste două sezoane și ajung la gunoi (multe dintre cele de calitate proastă nu pot fi dăruite sau donate, nu rezistă atât de mult). Nu vreau să dau lecții nimănui, dar eu chiar încerc să aplic, în pași mici, aceste lucruri: să cumpăr puțin și bun, să sprijin inițiativele de modă reciclabilă, să nu contribui la risipă. Cred că și o picătură într-un ocean contează.

Fashion quiz:

Tocuri sau flats? 80% din timp flats, fiindcă merg minimum 8 kilometri pe jos, zilnic.

80% din timp flats, fiindcă merg minimum 8 kilometri pe jos, zilnic. Alb/negru sau curcubeu ? Alb & negru. Negru structurat iarna, alb lejer vara.

? Alb & negru. Negru structurat iarna, alb lejer vara. Online sau shopping clasic? Online, fiindcă te bucuri de două ori: când cumperi și când primești ce ai cumpărat.

Online, fiindcă te bucuri de două ori: când cumperi și când primești ce ai cumpărat. Feminin sau masculin? Masculin la o femeie poate fi foarte feminin. Deci masculin.

Masculin la o femeie poate fi foarte feminin. Deci masculin. Street style sau couture? Street style.

Citește și:

Foto: Andreea Goia.

