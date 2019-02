Operațiunea Dulapul cu Diana Bart

Diana Bart m-a primit în apartamentul său ținând-o la piept cu o mână pe fetița ei Maira, cu o tavă cu bruschete aburinde în cealaltă mână și perfect machiată și coafată pentru fotografiile pe care urma să le facem. Pentru cele dintre voi care nu aveți copii, probabil nu pare nimic ieșit din comun, dar pentru toate mamele care citesc acest articol sunt sigură că este clar că Diana este o femeie model!

Dar să revenim la capitolul stil. Diana adoră piesele speciale, indiferent dacă nu se încadrează toate în același stil. „Îmi plac piesele extravagante în stilul Balmain, cele minimaliste în stilul Victoria Beckham, dar și cele senzuale à la Chloé. Cred că stilul meu este de fapt foarte versatil”, îmi spune Diana, care îmi mai mărturisește și că „uneori sunt entuziasmată când îmi cumpăr câte o piesă, iar apoi uit de ea complet sau mi se pare că nu am cu ce să o port. Dar promit să fiu mai hotărâtă de acum înainte în ceea ce privește stilul meu”.

Dianei îi place să își achiziționeze piese vestimentare de la designeri români, atât online, cât și din showroom-urile acestora. „Cumpăr foarte des haine de la Ioana Toma (Cloche), Andra Andreescu, Ingrid Vlasov și PNK Casual. Am descoperit recent și un magazin numit d248, care are o selecție frumoasă bazată doar pe designeri români.”

Am lăsat accesoriile la final deoarece Diana are o adevărată pasiune pentru acestea. „Cred că aduc un plus de unicitate oricărei ținute. Bijuteriile sunt o formă de expresie a artei, și cu atât mai mult cele care poartă și patina timpului cu ele.” Dianei nu îi place să se îmbrace în conformitate cu tendințele, ci după cum simte: „Trend-ul este relativ, oricum piesele revin și revin, sub forme mai mult sau mai puțin asemănătoare. Piesele clasice nu mor niciodată, în schimb”.

FASHION ADVICE

Independența unei femei o face cea mai frumoasă.

Simte-te bine în corpul tău. Fiecare avem defecte mai mult sau mai puțin vizibile, important e să știm să le purtăm sau să le ascundem cu stil.

Descoperă-ți punctele forte și evidențiază-le cu stil.

Adoptă un machiaj natural și poartă părul îngrijit tot timpul și coafat natural.

ESSENTIAL BUYS

Tenișii Bensimon

Jeanși cu talie înaltă.

Botine din piele velur.

Sandale bijuterie.

Tricouri albe.

Fotografii: Andreea Goia

