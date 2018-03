Operațiunea Dulapul cu Corina

Corina este printre artistele pop din România care au reușit să își creioneze un stil vestimentar foarte personal, avangardist și eclectic. Astfel, este mereu o apariție, indiferent dacă vorbim despre ținutele ei de scenă sau de cele din viața de zi cu zi.

Am așteptat momentul în care s-a mutat într-o nouă locuință ca să facem o radiografie a dressing-ului ei. Corina are atât de multe piese statement încât nici ea nu reușește să nominalizeze una singură drept cea mai dragă. „Piesa de rezistență are deseori legătură cu starea mea de spirit, cu ce îmi propun din punct de vedere vizual, ori cu evenimentul la care particip. Nu mai cred în ideea de ținute de zi sau de seară. Cred că, în 2018, îți alegi outfit-urile în funcție de starea pe care o ai și de emoția pe care vrei să o transmiți“, îmi spune Corina.

Bijuteriile nu sunt un must în ținutele artistei, în schimb adoră accesoriile extravagante precum bentițele cu brioșe sau cu urechi ce imită diamante supradimensionate. „Acum sunt nedespărțită de gulerul retro, din dantelă, de la Junya Watanabe, pe care îl port inclusiv cu tricouri sau hanorace“, îmi mai spune ea.

De cele mai multe ori mă întâlnesc cu Corina prin magazine, adoră să facă shopping: „Unul dintre magazinele mele preferate din București este Entrance, iar de câte ori merg la Londra nu există să nu îmi petrec cel puțin jumătate din zi la Dover Street Market sau la vintage-urile din Portobello. Recunosc, însă, că o mare parte dintre piese mi le cumpăr și online“.

Off-White și Vetements sunt cele două brand-uri pe care Corina le consideră cele mai actuale și cele mai cool, dar îmi mărturisește că are impresia că au ajuns „destul de repede în zona de mainstream și atunci când se întâmplă asta, eu încetez să mai investesc în astfel de brand-uri. Îmi place să cumpăr piese spectaculoase, deloc comerciale, exclusiviste și, recunosc, nu mă satur niciodată de Comme des Garçons sau Junya Watanabe.“

Essential Buys

Piese wow, exclusiviste, unicate.

Rochii artizanale precum cele create de Maison Margiela.

Treninguri.

Fashion Advice

Îmbracă-te așa cum simți, dincolo de trend-uri și de vremuri. Fă-ți curaj și reinventează-te mereu. Fii exact așa cum ești tu & rule your world!

Foto: Andreea Goia.

