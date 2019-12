Operațiunea Dulapul cu blogger-ul Viktoria Rader

Viky, așa cum o numesc prietenii, trăiește la München cu soțul ei, cei doi copii adorabili și buldogul francez pe nume Tiffany, dar călătoriile prin toată lumea fac parte din activitatea ei de zi cu zi. De altfel, eu am întâlnit-o pe Viktoria Rader în timpul Săptămânii Modei pariziene și am petrecut împreună jumătate de zi la hotelul Bristol, mai exact în garderoba protagonistei noastre.

„Îmi place să experimentez mult în modă și să am curaj. Port mereu cele mai noi piese, dar îmi place să le stilizez într-o manieră total atipică. Când sunt cu copiii mei, însă, trebuie să mă îmbrac foarte comod. Cam așa îmi definesc stilul: jucăuș, dar cu un aer classy, mereu elegant și luxos.”

Am întrebat-o pe Viky care este piesa ei favorită pentru seară și am aflat că îi place să exagereze un pic cînd vine vorba despre acest gen de ținute: „Ador glamour-ul și efectul de all eyes on me. Port foarte des rochii lungi, dramatice, în toate culorile, dar le prefer pe cele negre sau strălucitoare pentru seară. Este foarte important să îmi vină impecabil pe corp și să îmi scoată personalitatea în evidență.”

Viky îmi mai spune că bijuteriile sunt feblețea ei datorită feminității pe care o emană și că le percepe ca pe plusuri într-o ținută. „Adesea adaug o brățară șic unui outfit sport și brusc acesta devine mai elegant. Ce femeie nu se simte mai frumoasă atunci când poartă bijuterii?!”

La finalul discuției noastre, Viktoria Rader a adus vorba despre Karl Lagerfeld (tocmai avea loc prezentarea ultimei colecții a maestrului la Paris). „Cred că, după tragica dispariție a lui Lagerfeld, toată lumea vrea să achiziționeze o piesă creată de acest geniu. A fost un mare artist și mereu m-am identificat cu ideile sale. Trebuie să recunosc că port cu mare plăcere creațiile sale și le voi ține cu mine toată viața”, îmi mărturisește Viky.

Fashion Advice

Orice ai face, încearcă să fii tu însăți. Chiar dacă îți construiești o ținută super-stylish sau una relaxată, nu uita că cel mai important lucru este să ai încredere în tine!

QUIZ

1. Tocuri sau flats? Flats.

2. Alb-negru sau curcubeu? Ador culorile!

3. Shopping online sau offline? Ambele. E foarte simplu să fac shopping online atunci când călătoresc, dar îmi place să mă plimb prin orașe noi și să descopăr magazinele locale.

4. Masculin sau feminin? Combinația între cele două face ca orice ținută să fie specială.

5. Street style sau couture? Depinde de ocazie, îmi plac ambele.

