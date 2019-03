Operațiunea Dulapul cu Alexandra Ungureanu

„Muzica mea spune o poveste, la fel și stilul meu. Asta dacă ai răbdare să treci de suprafață. Îmi place să cred că am un stil curat, minimalist, puțin misterios, uneori feminin, alteori mai auster.” Cam așa își descrie artista Alexandra Ungureanu stilul personal, și recunosc că îi dau dreptate 100%. Alexandra se cunoaște foarte bine, a ajuns la o maturitate în ceea ce privește stilul, dar și muzica ei, cele două fiind strâns legate între ele.

Alexandra îmi mărturisește că se entuziasmează rapid atunci când achiziționează o nouă piesă vestimentară, dar că apoi se plictisește destul de repede de aceasta: „Am nevoie în permanență de haine noi, dar sunt și situații în care mă întorc la cele foarte vechi, pe care îmi place să le port în cu totul alt context decât le-am purtat prima dată.”

Piesele de rezistență din dulapul Alexandrei sunt o rochie de culoarea lavandei, cu volan, semnată Crina Bulprich, un trenci lucios, voluminos, de la Zarug, și o rochie cu paiete de la Sabina Pop. Am descoperit foarte multe creații ale designerilor români în garderoba Alexandrei. „Îmi plac mult designerii români, colaborez de ceva vreme cu nume ca Lucian Rusu, Zarug, AFMF, Crina Bulprich, Cristina Săvulescu, Sabina Pop și mulți alții, și am piese de la aceștia care-mi sunt foarte dragi. Ador însă și (old) Céline (Phoebe Philo) sau Dries Van Noten și sunt realmente fascinată de Miuccia Prada. Nu am văzut colecție creată de aceasta care să nu îmi placă sau care să nu mă pună pe gânduri”, îmi mai spune artista.

Atunci când călătorește, Alexandra obișnuiește să viziteze de fiecare dată magazinele ei preferate. „În Paris ador să merg la Dries van Noten, unde mă pierd printre tablouri și brocarturi. Apoi am un traseu de vintage shop-uri care începe cu Kiliwatch și se termină în minunatul Thanks God Im a V.I.P. în Berlin, orașul în care m-aș muta oricând; trec adesea pe la Voo Store, îmi place mult locația, dar și atmosfera super-cool din magazin.”

Fashion Advice

Moda e fun, poți să te joci puțin cu hainele și ai să vezi că, într-o zi mai puțin grozavă, ai altă stare când te uiți în oglindă și vezi ceva ce-ți place. Nu te lăsa furată neapărat de trend-uri și poartă lucruri care te avantajează. Fii încrezătoare, poartă o ținută cu atitudine, se vede bine când te simți minunat în pielea ta și în hainele tale!

Essential buys

Tricouri albe.

Jeanși cu talia înaltă.

Stiletto.

Sacouri oversized.

Citește și:

Operațiunea Dulapul cu Diana Bart

Fotografii: Christian Tudose.

Machiaj: Alexandra Crăescu;

Coafură: Adonis Enache;

Locație: Zarug/office;

Asistentă styling: Lica Popescu

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK