O zi pe litoral – ghidul complet pentru plajă

Or, ce poate fi mai înțelept în contextul dat dacă nu o discuție lejeră despre ce ar trebui să porți pe litoral, oricare ar fi el, în vara lui 2019?

Ești la curent, desigur, cu accesoriile emblematice lansate de Jacquemus în ultimii ani și ai suspinat, probabil, după gențile enorme pentru plajă, din rafie, sau după pălăriile supradimensionate de mărimea unei umbrele.

Eu am să îți propun un look ceva mai cuminte, dar șic, inspirat de costumele splendide, realizate de magicianul Anthony Powell pentru filmul „Evil Under The Sun”, mai exact de cele purtate de Jane Birkin – nu atât de glamour, dar un look versatil, cu ajutorul căruia poți ocoli tendințele sezoniere și care reprezintă însăși definiția litoralului, în cel mai clasic sens al cuvântului.

Alege un costum de baie întreg, într-o nuanță solară, cu detalii sub forma unor mici nasturi decorativi, un costum de baie ce poate juca și rolul unui top, dacă îl porți cu o pereche de jeans. Nu îți recomand un caftan dramatic, foarte lung, ci unul midi dintr-un bumbac cinstit, într-o culoare neutră.

Espadrilele cu platformă din rafie, alături de coșul rotund, tot din rafie, pot fi purtate și la plajă, dar și în oraș – efectul va fi același – feminin, relaxat, atemporal.

Nu accesoriza excesiv ținuta – o pereche de cercei cu accente estivale și o brățară fixă, lată, din rășină sunt suficiente. Desigur, pălăria nu trebuie să lipsească – eu am ales una din rafie, cu o bandă decorativă din rips, ce poate fi purtată inclusiv la un cocktail, alături de o rochie din mătase.

Ochelarii supradimensionați, de inspirație 70’s, și parfumul discret, cu un efect răcoritor, pe bază de mentă, completează look-ul tău perfect pentru plajă.

