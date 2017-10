Noul boutique Casadei din Bucuresti

Primul boutique Casadei a fost inaugurat luna aceasta pe Calea Dorobantilor nr 133, langa magazinul Le Silla si multibrandul Distinto din care a facut parte initial.

Primul boutique Casadei are un concept unic de design realizat in colaborare cu arhitectul Marco Costanzi. Boutique-ul Casadei se caracterizeaza prin eleganta si lux intr-o atmosfera calda, alaturi de un decor modern si rafinat adaptat in stilul caracteristic brandului.

Casadei e un brand italian de pantofi de lux realizati manual din cele mai fine si exclusiviste materiale. Brandul a fost fondant de catre Quinto si Flora Casadei in 1958 intr-un mic atelier de incaltaminte, iar in prezent este unul dintre cele mai apreciate din lume, numarandu-se printre preferatele vedetelor de la Hollywood.

Brandul este prezent pe piata din Romania din 2007, acesta fiind disponibil pana acum in magazinul Distinto.

Foto: PR