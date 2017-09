Naomi Campbell prezinta noul glam in campania colectiei de toamna H&M

H&M va lansa saptamana viitoare colectia de toamna! Campania de toamna o are in prim plan pe celebra Naomi Campbell, care ne transpune in atmosfera vibranului oras Tokyo. Iata filmul campaniei!

“Tokyo este fara doar si poate unul din orasele mele preferate. Pentru acest video al campaniei am purtat un sacou cu doua randuri de nasturi si pot spune ca este look-ul meu preferat din intreaga colectie. Personal, l-as purta exact asa cum au sugerat stilistii, sacoul fiind inchis in intregime insa lasand la vedere putina piele ceea ce pastreaza o balanta intre feminin si masculin. “ a declarat Naomi Campbell.

In colectia de toamna vei descoperi piese statement care iti vor pune in evidenta silueta, dar si piese elegante, cu detalii ultra feminine – pe scurt, noul glam!

Asigura-te ca nu ratezi o sesiune de shopping incepand cu 21 septembrie, atat online, cat si in magazine!