Moncler si Stylebop.com ne pregatesc o colectie capsula, perfecta pentru anotimpul rece

Moncler si STYLEBOP.com au pregatit o colaborare speciala pentru toamna acestui an. Renumit pentru modelele lui frapante, stilul unic si materialele inovative, brandul francez Moncler a dat tonul standardelor inalte de moda si a produselor de inalta calitate, cu accent pe luxul pieselor vestimentare de purtat in anotimpul rece.

Sezonul acesta, brandul dezvaluie o jacheta exclusiva de tip unisex, creata in parteneriat cu STYLEPOB.com. Aceasta canadiana reinventata vine intr-o varianta usor supradimensionata, cu un exterior lucios, cu detaliul logo-ului de-a lungul manecii, si un fermoar de tip industrial, situat tot la maneci.

Disponibila in cantitati limitate, aceasta piesa este destinata sa fie una dintre must-have-urile sezonului. Pe langa designul exclusiv, se afla o selectie prezentata de Moncler cu cele mai ravnite modele de geci, astfel afisand progresul brandului in materie de modele si imbunatatiri ale iconicelor haine de iarna. Printre elementele noi si speciale se numara materialele impermeabile lucioase, siluetele supradimensionate si detaliul cu logo-ul brandului, care este greu sa nu iasa in evidenta.

Cantitatea limitata de stiluri intruchipeaza un spirit urban, care i-a asigurat lui Moncler pozitia de brand de cult, cautat de avizi ai luxului, in toata lumea.

“Suntem foarte incantati sa colaboram cu Moncler pentru aceasta lansare speciala, combinand cunostintele innascute despre moda de lux si moda de consum, cu scopul de a prezenta interpretarea noastra a unui nou spirit de lux urban”, dezvaluie Mario Eimuth, fondatorul STYLEPOB.com.

Colectia va fi valabila incepand de pe 11 octombrie 2017 pe www.stylebop.com.

Text: Petra Murariu