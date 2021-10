Modalități infinite de exprimare cu noua colecție Pandora ME

Colecția Pandora ME a fost relansată în 2021 cu o atitudine cu totul nouă. Apelând la energia Generației Z, colecția este o celebrare a auto-exprimării și a creativității, îmbrățișând frumusețea din diferențele noastre. Este vorba despre încălcarea regulilor, sfidarea așteptărilor și îndrăzneală.

Pentru a relansa colecția Pandora ME, brand-ul și-a unit forțele cu artiștii inspiraționali Addison Rae, Charli XCX, Donte Colley, Beabadoobee și Cecilia Cantarano. Colectivul de artiști este format din oameni frumoși individual, care sunt conectați prin creativitate și muzică, reflectă dorința fanilor Gen Z pentru personalizare, dar și sentimentul de apartenență la un grup.



Inspirată din lumea muzicii și a culturii online, campania are o melodie exclusivă, SWEAT, a artistei Charli XCX, prin care este sărbătorită individualitatea. Videoclipul creat ca parte importantă din campanie, regizat de vizionara Hannah Lux Davis, prezintă colectivul influent de artiști evidențiindu-și stilul personal completat de bijuteriile din colecție pentru a reprezenta cel mai bine cine sunt.



Personalizarea este în centrul colecției, cu multiple accente de stil care permit purtătoarei să își exprime propriul stil unic. Brățări cu lanț gros și coliere, cercei mono cerc și inele care pot fi suprapuse sunt complet personalizabile, datorită conectorilor și legăturilor special create pentru a schimba stilurile din nou și din nou. Opusurile atrag: design-ul industrial este compensat de influențe organice. Metalele potrivite pentru combinații de stil. Perle de cultură de apă dulce, emailuri vibrante și pavé în albastru electric, violet și verde sunt juxtapuse cu argint 925, amestec unic de metale placat cu aur rose de 14k și ruteniu. Un simbol al vocilor neînfricate și non-conformiste ale generației următoare, legături de stil împodobite cu cuvinte precum „Freedom', „Dream' și „Believe' pentru a exprima valorile și convingerile lor. Noi mini-pandantive – inclusiv flăcări, față zâmbitoare și banană – reprezintă dragostea generației digitale pentru emoji. Medalioanele, care sunt inspirate din simbolurile mitologice antice, reprezintă valorificarea puterii interioare. Dedicat persoanelor care fac parte dintr-o comunitate cu mentalitate globală, Pandora ME este creată pentru cei care nu sunt interesați doar de cum arată bijuteriile – dar și de ce simbolizează.

„Noile modele Pandora ME au fost create pentru a reflecta identitatea purtătoarei și pentru a aduce ADN-ul și moștenirea brand-ului nostru și mai aproape de viitor. Am fost inspirați de ideea de conectare cu un trib de oameni condus de puterea imaginației și a creativității – o comunitate care face legătura profund cu lumea Pandora. Observăm posibilitățile infinite de personalizare ale colecției ca un catalizator pentru descoperirea de sine – este vorba despre identitate, exprimare de sine și despre povestea personală a fiecăreia', declară Francesco Terzo și A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors, Pandora.

