S-a tot spus sezonul acesta că moda reacționează la ceea ce se întâmplă în lume, și moda la Milano nu face excepție. S-a spus despre modă că este un barometru sensibil pentru mișcări de stradă, pentru lideri incompetenți sau răuvoitori, că reacționează atât de fin la cultura pop încât e greu să îi și sesizezi mișcarea, pentru că, la fel cum se întâmplă cu muzica, face parte din viețile noastre de zi cu zi, ne însoțește peste tot, ne arată și calea și, totodată, ne spune de unde am venit.

Dacă toate lucrurile acestea sunt adevărate, atunci ce ar trebui să înțelegem din tot ce s-a întâmplat la Săptămâna Modei de la Milano pentru toamna următoare? Am ales trei momente semnificative pentru ceea ce înseamnă moda la Milano – semnificative și memorabile totodată, dacă ar fi să ne luăm după impresia pe care au creat-o în social media.

Moda la Milano: trei momente memorabile

Ei bine, unul dintre highlights a fost, fără urmă de îndoială, momentul rezervat colecției Moncler Genius: o colaborare între brand-ul Moncler, specializat în îmbrăcăminte pentru exterior și pentru condiții extreme, și Pier Paolo Piccioli, designerul casei Valentino, căruia i-a dat mână liberă.

Piccioli, la rândul lui, a colaborat cu supermodelul Liya Kebede, fondatoarea brandului Lemlem, care utilizează forța de muncă și talentul artizanilor din Etiopia sa natală. Din această poveste s-au născut cele mai frumoase pufoaice pe care le-am văzut vreodată, mai degrabă niște rochii couture decât niște haine de iarnă, în culori vii și în imprimeuri specific etiopiene. Iar colecția această (împreună cu celelalte colaborări Moncler) este o dovadă de ce se poate face în modă atunci când o corporație, un designer și o mână de artizani lucrează împreună.

Ca de obicei, un alt moment așteptat pe bună dreptate a fost prezentarea Prada. Cine și unde am fi fără barometrul ei care să ne arate clar încotro merg timpurile? Inspirată de povestea lui Frankenstein, ironic, una dintre poveștile horror de mare succes scrisă de o femeie (merită notat și că autoarea, Marry Shelley, e fiica uneia dintre primele feministe moderne, Mary Wollstonecraft), colecția Prada a inclus și bine și răul printre temele sale. Sau, mai bine zis, o oarecare angoasă, combinată cu o dorință pentru frumos. Ce poate fi mai relevant astăzi decât asta? Poate doar trandafirii triști din material textil, aplicați peste o mare parte din piesele colecției, care au reușit să transmită mai mult decât zece prezentări la un loc.

Și apoi a mai fost și colecția Fendi, ultima realizată de Karl Lagerfeld pentru casa alături de care a lucrat din 1965. A fost o atmosferă sobră la prezentare, care a avut loc la doar două zile după decesul designerului, iar Silvia Venturini Fendi a vorbit despre acea poveste de dragoste extraordinară, de peste 50 de ani, dintre brand-ul familiei sale și designerul german.

Dar ar mai fi de vorbit și despre abordarea atât de modernă pe care Lagerfeld a avut-o pentru această colecție, despre ciorapii imprimați cu monogramă, despre tonurile calde ale multora dintre piese… despre rochiile diafane sau despre blănuri (pentru fanii acestora), pe care Karl, de-a lungul deceniilor, le-a modernizat, interpretat, reimaginat cu o energie și o creativitate inepuizabile. Dar nu mai e multă vreme pentru asta, pentru că, după cum spunea Silvia Venturini Fendi însăși, parafrazându-l pe Karl: And now, the next!'.

