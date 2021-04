Micro trenduri fashion de încercat primăvara aceasta

XXL Trousers

Recunosc că am fost întotdeauna o fană a pantalonilor largi, așa că bucuria mea a fost cu atât mai mare când, studiind tendințele pentru noul sezon, mi-am dat seama că sunt tipul de pantalon cel mai in pentru primăvară-vară. Modelele de la Louis Vuitton și Stella McCartney mi-au plăcut cel mai mult și le-aș purta fix așa, cu tricouri imprimate și un sacou supradimensionat pe deasupra.

The new LBD

Deși primul lucru care-mi trece prin minte când mă gândesc la little black dress este rochia creată de Hubert de Givenchy pentru personajul lui Audrey Hepburn din Breakfast at Tiffany’s, adică un model clasic care nu este purtabil zilnic, am fost plăcut surprinsă să văd propunerile designerilor pe acestă temă pentru noul sezon. De la cele cu decupaje, la cele tip slip-dress, și până la cele cu bretele spaghetti, noile variante sunt mult mai fresh, sexy și mai ales în acord cu timpurile noastre.

Criss Cross

Da, la prima vedere par greu de purtat, dar te asigur că topurile sau bustierele cu nojițe legate în jurul taliei pot fi adaptate cu ușurință oricărei siluete. Și, oricum, din fericire trăim într-o eră în care nu măsurile de top-model sunt cele mai importante, ci atitudinea, personalitatea și relaxarea în toate privințele. Deci eliberează-te de inhibiții și adoptă și tu un astfel de model în garderoba ta.

