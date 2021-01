Maurice Munteanu: Analiză stilistică Winter Looks (II)

Iată selecția de azi:

Alina Ceușan

Un total look în nuanțe aerate, discrete de bej reprezintă garanția unui styling actual. În cazul de față aș fi schimbat încălțările cu o pereche de bocanci military și aș fi optat pentru o pereche de ochelari cu rame ceva mai structurate, dar într-o nuanță de alb lăptos. Asta așa, pentru o impresie artistică și mai penetrantă.

Bella Hadid

Acest pulover preppy, altfel în tendințe, nu se regăsește prea bine în acest ansamblu – căștile de la gât și ochelarii 90’s fac parte dintr-o cu totul altă poveste. Aș fi păstrat cele două piese din piele, bocancii Prada, dar aș fi adăugat o maletă neagră, dintr-un material tip scuba.

Chiara Ferragni

Oh! Geanta Chanel e ca nuca în perete aici, chiar dacă etichetele de pe căciulă au aceeași nuanță. La fel, micro-geanta din talie nu are nici cea mai mică legătură cu geanta Chanel. Aș fi ales o jachetă simplă, fără franjuri, un pulover XXL din jerse, o căciulă simplă și un tote bag negru.

Cristina Ich

Atenție la seturile de sezon – deja ceva de la Bottega cu altceva de la Bottega, în aceeași ținută, se transformă într-o rețetă un pic obositoare. Sigur, îți vine bine, sigur, nu sunt greșeli, dar cred că există și alte alegeri la fel de actuale, care nu sunt propuse chiar pe toate paginile de Instagram.

Emili Sindlev

Aici geanta Chanel nu mă deranjează, tocmai pentru faptul că există o cromatică alternativă. Ciorapii, mai precis nuanța lor, salvează mult din schema stilistică. Un look relaxat, actual, în care și bereta arată armonios.

Ioana Grama

Alege un top sau o maletă cu guler montant pentru genul acesta de styling. Sau, dimpotrivă, un maiou din mătase cu bretele spaghetti, dar niciodată un top neutru, incert. Altfel, piesele îți vin bine, se încadrează într-o zonă romantică, de zi. Un punct în plus pentru tunsoarea 70’s cu breton.

Katie Holmes

Masca mi se pare o găselniță inutilă. Aș fi preferat una clasică, de farmacie, sau una neagră, simplă. Botinele nu se potrivesc cu jeanșii – era nevoie de o pereche de botine cu o talpă mai prezentă, mai structurată. Sau de un cu totul alt tip de jachetă (de exemplu un micro-blazer), și în acest caz botinele s-ar fi încadrat ceva mai bine.

Vicky Raider

Piesele de la Max Mara (paltonul & geanta) au sucit mințile multor fashioniste, pe bună dreptate. La fel și căciula de la Acne Studios, deja o clasică în materie de street style cu influențe nordice. Aș fi schimbat doar încălțările sport, cu unele nu atât de butucănoase, de tipul Replica de la Maison Margiela.

Kaia Gerber

Un look prin excelență 90’s, care celebrează ideea de street style tipic New York-ez. I se potrivește mănușă – are și ceva grunge, și ceva șic, și ceva masculin, fix cum trebuie.

Foto: Instagram, Profimedia

