MATERIA, singurul targ de design contemporan in piele din Romania, a devenit eveniment european

Designerii isi vor prezenta in premiera noile colectii si cu siguranta vei gasi ceva care sa te fascineze pentru ca si tu stii, la fel ca noi, ca pielea este un material care spune povesti.

Sigur ai un obiect din piele care iti aduce aminte de un moment special: o cina romantica sfarsita cu un sarut si un zambet, cea mai stylish petrecere de la care nu mai tii minte nimic sau o intalnire de business care ti-a salvat afacerea.

Atitudine, emotie, creativitate, fetish, dorinta sau libertate. Tu ce cuvant ai alege ca sa descrii pielea?

“Prezenta participantilor straini deja de la a treia editie MATERIA este o validare a faptului ca mergem in directia buna. Imi doream acest lucru, dar nu m-am asteptat sa se intample atat de repede. Targul MATERIA a fost primit cu un entuziasm fantastic, poate si datorita conceptului – suntem singurul targ din Romania care promoveaza creatiile contemporane din piele – ceea ce inseamna o sustinere constanta a creativitatii, exprimata prin acest material atat de versatil. Editiile precedente ne-au demostrat ca publicul roman isi doreste obiecte inedite si de calitate si ne dorim sa ii surprindem la fel de placut si la aceasta noua editie”, declara Dan Piersinaru, organizatorul targului MATERIA.

Anul acesta vor fi prezente in Bucuresti brandurile europene Giulia Boccafogli si Maison Dressage din Italia si Christina Karakalpaki din Grecia, cu o selectie inedita de coliere, genti si rochii.

In afara de faptul ca vor putea admira si cumpara noile colectii toamna-iarna ale celor mai creativi designeri, vizitatorii MATERIA, vor avea parte de multe alte surprize, dar si de prezenta, exclusiv la MATERIA, a unor invitati speciali.

Creat si sustinut de Platforma Autor, MATERIA este primul targ contemporan de design in piele care isi propune sa devina in lumea creatorilor in piele ceea ce Autor este in bijuteria contemporana: o platforma dedicata designerilor si creatorilor care lucreaza in piele sau au ca material principal de creatie pielea.

Program:

Sambata 4 martie: 11.00 – 20.00

Duminica 5 martie: 11.00 – 20.00

Sala Dalles, bd. Nicolae Balcescu, nr.18

*pretul unui bilet de intrare: 10 Lei