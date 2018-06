MALVENSKY lansează prima colecție pentru bărbați – Malvensky Men

„Bărbații apreciază bijuteriile prin mesajul lor, prin emoția pe care o poartă sau prin semnificația valoroasă pe care acestea o pot avea. Am văzut cum aceştia adoră să poarte un mesaj puternic sub forma unei bijuterii și nu doar o simplă bijuterie. Tocmai de aceea, am ales să continui linia Infinity pentru bărbați, dar să creez și alte bijuterii, care se remarcă prin simplitate și poveste,” menționează Malvina Cservenschi.

Imaginea colecției este Pier Paolo Piergentili, un cercetător istoric în cadrul arhivei secrete a Vaticanului, pasionat de muzică și dans, dar și profesor de clarinet și dansator de muzică latină. În viziunea Malvensky, Pier Paolo Piergentili întruchipează calitățile masculine esențiale pe care Malvensky dorește să le cultive și să le transmită în rândul publicului: autenticitate, eleganță, rafinament, dar și poftă de viață și un soi de îndrăzneală lipsită de ostentație.

Colecția Malvensky Men cuprinde aproximativ 20 de piese ce variază de la inele la pandante pe lanț și șnur, brățări, butoni sau pinuri, placuțe army sau plăcuțe ce pot fi personalizate cu mesaje. Toate piesele sunt realizate din aur și pietre prețioase, alegerea principală pentru această colecție fiind aurul alb mat și diamantul negru.

Colecția Malvensky Men este disponibilă în magazinul din Bucuresti, de pe strada Paris, nr. 61A şi pe www.malvensky.com

