Malvensky deschide primul Malvensky Store in Bucuresti

Malvina Cservenschi alaturi de echipa Malvensky au inaugurat pe 14 octombrie primul magazin al brandului, Malvensky Store. Acesta este situat in cladirea Labyrinthe de pe str. Paris nr. 61A, Bucuresti.

Evenimentul a marcat si aniversarea de 5 ani a brandului pe piata locala de bijuterii, Malvensky luand nastere in 2012. De atunci, fondatoara si designer-ul Malvina Cservenschi a creat colectii reprezentative atat pentru cultura romaneasca, cat si pentru cultura internationala. Printre cele mai apreciate colectii se numara Colectia Infinity, colectia celor Sapte Arhangheli, Colectia de esarfe Marame, Baby Malvensky si My First Diamond.

Foto: PR