Magazine vintage online despre care ar trebui sa afli

Din seria magazinelor vintage, continuam cautarea de comori, de data aceasta, online! Poate ca multe dintre voi care ati citit primul articol legat de magazinele second hand, nu locuiti in zona sau va este putin peste mana sa ajungeti la adresele respective. Asa ca am facut o selectie de astfel de shop-uri, in mediul online. Am cautat cu mare atentie magazine care sa indeplineasca (aproape) toate cerintele unei consignatii complete. Iata ce am gasit!

Magazine vintage online

REchicLAT

Nu este tocmai o pagina de web, ci un grup pe Facebook unde vei gasi articole vestimentare incepand de la branduri precum H&M sau Mango, pana la Zadig & Voltaire, Moschino si multe altele. Hainele sunt in conditii foarte bune sau chiar noi sau nepurtate, iar preturile sunt cu mult reduse fata de ce gasesti in magazinele consacrate. Cel mai mult mi-a atras atentia regulamentul grupului, care pune conditiile ca hainele sa fie in stare impecabila, spalate si curatate, iar pozele produselor trebuie sa fie autentice si clare, nu “furate” de pe internet. Pe mine m-au convins din prima! Pentru a face parte din grup, nu trebuie decat sa il cauti pe facebook si sa apesi pe “inscrie-te in grup” si in cateva minute vei primi accept.

The Treasure Hunterz

In cautarea pentru magazine vintage cat mai originale, am dat pe Instagram peste @thetreasurehunterz. Si, dupa ce am inspectat cu atentie fiecare poza, pot spune ca mi-a captat atentia si chiar am si pus ochii pe cate ceva. Asa cum scrie si in descrierea paginii, ei aduc branduri de top, dar si de mass market. Pe langa haine si accesorii, mai vand si parfumuri originale, la un pret redus, evident! Cu alte cuvinte, gasesti de toate, pentru toate portofelele.

Budoir Vintage

Pentru cele dintre voi care isi doresc piese de firma, dar nu va indurati sa cheltuiti un salariu intreg pe o pereche de pantofi, Budoir Vintage este o consignatie de lux la care puteti apela cu incredere. Aici gasesti o mare varietate de genti, haine, pantofi si accesorii, toate high-end. Produsele sunt originale iar preturile sunt reduse considerabil, mai ales la pantofi si accesorii.

Bazarul Denisei

Multi dintre voi poate o cunoasteti pe Denisa, fosta concurenta la Bravo, ai stil!, din sezonul trecut. Ei bine, acum poti avea acces la multe dintre tinutele pe care le-ai vazut prezentate chiar in emisiune. In mod evident, cand concurezi la un concurs despre stil, inevitabil vei ramane cu o multime de haine care mai au putin si te dau afara din casa! Pe pagina de Instagram @bazarul_denisei gasesti haine purtate o singura data, sau chiar si nou-noute, toate in stare foarte buna. Trebuie insa sa fii foarte pe faza cand posteaza, pentru ca multe fete vaneaza pagina! Pana la urma, nu gasesti oriunde o pereche de Louboutin la mai putin de jumatate de pret, nu?!

Akarete.ro

La fel ca si Bazarul Denisei, @akarete.ro este pagina de Instagram pe care finalista primului sezon Bravo, ai stil!, Cristina Mihaela, o foloseste cu scopul de a-si vinde hainele ramase din concurs. La fel si aici, gasesti o selectie destul de variata de accesorii, pantofi si haine in stare buna, aproape noi, la preturi mai mult decat accesibile.

Acestea fiind spuse, esti la doar un click distanta de a gasi ceva interesant si unicat, pentru ca, pana la urma, asta inseamna sa cumperi piese vintage. Sau, daca nu esti dispusa sa cheltuiesti ci vrei sa castigi cativa banuti in plus, esti libera sa vinzi mai departe acea rochie pe care te minti singura ca o vei mai purta in viitor, desi stii si tu ca nu o vei face.

Citeste si:

Magazine second hand despre care ar trebui sa afle orice fashionista

Realizator: Petra Murariu

Foto: Facebook, Instagram