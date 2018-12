În luna cadourilor, alege moda sustenabilă la Band of Creators Winter Shop!

Cum ar fi să le găsești pe toate (sau măcar o mare parte din ele) în același loc? Band of Creators Winter Shop este exact un astfel de loc, în care designerii de haine și accesorii îți dau întâlnire pe 8 și 9 decembrie, la Point.

Smaranda Almășan, Larisa Dragna, Edita Lupea, Florentina Giol, Reprobable, Efemere, Oana Manolescu, Komoda și Kinga Varga sunt pregătite să le vadă zâmbind mulțumite până și pe cele mai pretențioase fashioniste. Rochiile maxi în culori electrice, piesele multifuncționale, jachetele supradimensionate sau topurile din materiale prețioase descriu mai bine decât 1000 de cuvinte talentul și creativitatea designerilor prezenți la Band of Creators Winter Shop. Pentru cele mai îndrăznețe, piesele din noua colecție a designerului bulgar Maria Queen Maria le vor transforma în vedeta oricărei petreceri ale finalului de an.

Accesoriile pot fi cadouri ideale, deși, de această dată, alegerea va fi dificilă. Sâmbătă și duminică, vor veni la Point Life in Mono, cu o colecție de bijuterii special concepută pentru acest eveniment, și Gabriela Secărea, ale cărei creații au fost prezente la New York săptămâna trecută, ca parte din expoziția de bijuterie contemporană Camera Lucida. Anul acesta, șosetele au fost un must have pentru pasionatele de modă, așa că în week-end vor găsi la Band of Creators Winter Shop o colecție în exclusivitate în România – Hysteria. Mătasea, paietele, sclipiciul și mărgelele pot transforma o pereche de șosete într-un accesoriu prețios și într-un cadou greu de uitat. Iar dacă am ajuns la acest capitol, copiii se pot bucura și ei de șosete de designer, datorită brandului românesc Incrocodible, care le-a adăugat și o dimensiune educativă prin desenele create în funcție de grupe de vârstă.

Din categoria nu am niciodată suficiente', gențile Climent Art care combină pielea și lemnul și pantofii semnați Ginissima, care pot fi personalizați în funcție de preferințele de culoare ale fiecăreia, vor fi în primul eșalon al designerilor prezenți la Point.

Dacă apreciezi produsele cosmetice din ingrediente naturale, Blue Lily a creat o gamă pe bază de ulei de cocos organic, uleiuri de macadamia și măsline. Cremă de față, unt de corp, gel de duș sau lapte demachiant, pe toate le puteți testa sâmbătă și duminică la Band of Creators Winter Shop.

Band of Creators Winter Shop va fi deschis la Point, sâmbătă și duminică, 8 și 9 decembrie, între orele 11.00 și 19.00. Accesul se va face cu bilet de intrare în valoare de 10 lei sau pe bază de invitație. Mai multe detalii puteți găsi pe www.bandofcreators.com.

Evenimentul este organizat de Band of Creators cu sprijinul Glo, Magic FM și Beauty District.

