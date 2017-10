LuisaViaRoma lanseaza a opta colaborare LVR Editions – Marina Hoermanseder

Celebrul magazin multibrand high fashion LuisaViaRoma continua seria colaborarilor LVR Editions. De data aceasta, LVR a colaborat cu tanarul designer de origine germana Marina Hoermanseder pentru crearea a trei piese foarte cool: o fusta si doua posete.

LVR Editions se bucura de un real succes, fiind purtate de fashioniste in marile capitale ale modei: pe strazile Milano-ului, spre exemplu, piesele LVR editions au fost fotografiate in tinute foarte cool de street style, pe care le poti admira in galeria noastra!