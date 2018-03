Lacoste își înlocuiește emblema-crocodil cu animale pe cale de dispariție

Brandul Lacoste lansează o ediție limitată de tricouri polo dedicată speciilor pe cale de dispariție. Astfel, tricourile vor purta drept emblemă câte un animal dintr-o specie aflată în dificultate, iar numărul de tricouri va fi egal cu estimatul de exemplare încă în viață, în natură, din specia respectivă.

Cumpărând un astfel de tricou Lacoste, poți ajuta IUCN (International Union for Conservation of Nature) și Lacoste, în lupta lor de a conserva animalele. Proiectul a fost lansat la Paris Fashion Week, iar colecția-capsulă Save Our Species este o colaborare inspirată dintre brandul de îmbrăcăminte sport și IUCN.

Astfel, în colecția Lacoste găsești 30 de tricouri cu emblemă ce înfățișează Vaquita, mamiferul marin care trăiește în golful californian, 40 de tricouri cu țestoasa birmaneză (căreia localnicii îi colectează ouăle) și 50 cu lemurieni din Madagascar (puși în pericol de braconaj și de defrișările extinse care i-au distrus habitatul).

Mai există în colecția Lacoste 67 de tricouri cu rinocerii javanezi, protejați astăzi în Indonezia, dar foarte rari, din cauza traficului cu fildeși, 150 înfățișând giboni Cao-vit (afectați de defrișările de la granița dintre China și Vietnam), 157 – cu Kakapo, un papagal nocturn din Noua Zeelandă.

Condorul din California, cea mai mare pasăre din America, din care au mai rămas, se pare, doar 231 de exemplare; Saola, un ierbivor care trăiește în Vietnam și Laos (doar 250 de animale); tigrul din Sumatra (350 de exemplare) și iguana Anegada, ce trăiește în numere mici (450 ) în Insulele Virgine Britanice, sunt celelalte animale cărora Lacoste le-a dedicat tricouri.

Crocodilul Lacoste s-a născut din porecla pe care o purta campionul francez de tenis Rene Lacoste, numit astfel, în 1927, pentru tenacitatea de care dădea dovadă pe teren.

Anul acesta, IUCN sărbătorește 70 de ani de activitate și invită diferiți actori din zona de business sau din societatea civilă să realizeze parteneriate prin intermediul cărora să lupte cu extincția feluritelor specii amenințate.

Dacă vrei să contribui la proiect, o poți face comandând un tricou sau utilizând hashtag-ul #LacosteSaveOurSpecies pe conturile tale de social media.

