Jurnal de moda parizian – Saptamana Modei Haute Couture, ziua 4

Afla care au fost highlight-urile zilei, de la colectii conceptuale la cele mai extravagante rochii.

Cum spuneam, ultima zi din seria show-urilor pariziene a fost una plina de contraste, constraste care au inceput cu colectia haute couture Maison Margiela, semnata de cateva sezoane de nimeni altul decat John Galliano. L-am auzit pe acesta spunand intr-un documentar ca nimic nu ii place mai tare decat sa se joace cu diverse materiale si sa studieze modul in care acestea curg pe corp. Ei bine, exact asta a facut pentru aceasta colectie, onorand in acelasi timp estetica casei de moda. Rezultatul? Un tur de forta al deconstruirii si utilizarii atipice a diverselor texturi, cu un rezultat pe cat de atipic, pe atat de spectaculos.

Daca esti in cautarea celor mai extravagante rochii, este suficient sa te uiti la imaginile colectiei ce poarta semnatura lui Elie Saab, probabil cel mai popular designer de creatii couture din lume.

La polul opus se afla Jean Paul Gaultier cu a sa colectie, care aduce un omagiu diversitatilor culturale si in care se regasesc elemente orientale, indiene, asiatice, filtrate prin estetica tipica a creatorului francez.

Cei doi olandezi de la Viktor & Rolf au, ca de obicei, o viziune complet atipica asupra artei couture, colectia denumindu-se simplu, Action Dolls. Cand vei vedea imaginile, vei intelege ideea acestui concept.

Un alt pretendent la rochiile couture cu cel mai mare impact este Zuhair Murad. Borderiile realizate de acesta, translatate in rochii de seara, reprezinta visul oricarei femei romantice.

Si ca tot veni vorba despre romantism, colectia Valentino este probabil cea mai reusita din acest sezon. Pierpaolo Piccioli, directorul de creatie al casei, a reusit sa imbine toate atributele couture in cea mai frumoasa pledoarie pentru un romantism minimal, care i-a adus lui Valentino Garavani, fondatorul casei, lacrimi in ochi la finalul show-ului.

Ziua si implicit saptamana modei couture de la Paris s-a inchis cu show-ul Fendi, cunoscut si sub hashtag-ul #hautefourrure. Acesta a pornit de la faptul ca piesele din aceasta colectie au o doza serioasa de blana. Chiar daca nu suntem de acord cu utilizarea excesiva de blana naturala, trebuie sa recunoastem ca maniera in care Karl Lagerfeld reuseste sa imbine acest material si sa il foloseasca in contexte couture este de neegalat.

Concluzia? Moda ne face in continuare sa visam la creatii spectaculoase, atipice si mai ales inovatoare! A la proxima incursiune in aceasta lume plina de fantezie!

Foto: Instagram