Jurnal de moda parizian – Saptamana Modei Haute Couture, ziua 3

Ziua a inceput cu prezentarea Chanel Haute Couture si, in spiritul tipic al casei de moda, interiorul din Grand Palais a fost din nou transformat in cel mai spectaculos décor. De data aceasta, Karl Lagerfeld, directorul artistic al casei, a ales sa dedice aceasta colectie inegalabilului Paris. Si evident a reusit sa introduca cel mai cunoscut simbol al orasului in interioriul Grand Palais – o copie a Turnului Eiffel, ce parea ca se pierde in nori, ii astepta pe invitatii de la acest show. Colectia a fost o oda adusa modei frantuzesti si a fost dominata aproape in intregima de clasicele deux-pieces-uri, tipice pentru Coco Chanel, palariiile cu care si-a inceput cariera si mult, foarte mult tweed, ornat cu pene, broderii sau aplicatii metalice.

A urmat prezentarea Ulyana Sergeenko, a carei radacini rusesti s-au intrezarit in fiecare piesa a colectiei, fie ca vorbim de etolele din blana, palariile brodate manual sau rochiile care par desprinse direct din Lacul Lebedelor. Cert este ca ne-a facut sa visam ca facem si noi parte din acest balet couture, extrem de romantic!

Unul dintre veteranii necontestati ai circuitului modei, fie ca vorbim despre couture sau ready-to-wear, este Giorgio Armani si a sa colectie Armani Prive. Creatiile couture pentru acest sezon sunt un omagiu adus diferitelor influente culturale, de la palariile cu iz de Estul Mijlociu pana la trandafirii flamenco, unite de omniprezenta culorii mov.

Movul a fost un leitmotiv si in colectia semnata de Alexandre Vauthier, acesta facandu-si aparitia sub forma cizmelor metalice sau a diverselor machiaje si accesorii. Insa punctul forte al acestei colectii au fost fara indoiala croielile asimetrice, aplicatiile din pene si contrastul dintre siluetele masculine si materialele extrem de feminine din fiecare look.

Ne auzim maine cu noi vesti de pe frontul couture!

Foto: Instagram