Jurnal de moda parizian – Saptamana Modei Haute Couture, ziua 1

Ieri a inceput ceea ce se anunta un sezon romantic, sexy si mai ales inedit in ceea ce priveste creatiile haute couture, cu nu unul, nu doi, ci cinci designeri care si-au facut debutul in acest circuit exclusivist al modei.

Rodarte, Proenza Schouler, Ronald van der Kemp, Dundas si Guo Pei sunt numele care au semnat prima aparitie in calendarul couture parizian, iar debuturile lor au fost cat se poate de notabile.

Guo Pei este creatoarea chineza care a facut furori la Gala Met de acum doi ani, cand Rihanna a purtat o creatie semnata de aceasta care a fost realizata in doi ani, avand o trena aurie de 5 metri, iar acum si-a propus sa cucereasca si Parisul!

Proenza Schouler si Rodarte, doua case de moda reprezentative pentru moda americana, si-au facut si ele debutul in lumea couture prin doua colectii care iti prezinta cea mai romantica viziune, translatata prin estetica care sta la baza ADN-ului lor.

Peter Dundas, care a fost ani de zile responsabil pentru colectiile Pucci si apoi Roberto Cavalli, si-a lansat propria linie couture, numita simplu Dundas. Anii petrecuti la cele doua case de moda italiene inca isi spun cuvantul asupra designerului, imprimeurile si rochiile extrem de sexy, dar mereu cu un aer boho, fiind in continuare punctul lui forte.

Last but not least, tot ieri a fost prima tentativa couture si pentru Ronald van der Kemp, care, cu ale sale materiale tehnologice, pliseuri si puternice influente gipsy, a deschis aceasta saptamana care se anunta a fi una cat se poate de spectaculoasa.

Foto: Instagram