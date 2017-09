Stii care este cel mai important accesoriu al unei femei? Geanta, bineinteles! Stylish, dar si foarte practica (stii despre ce vorbim!), nu putem trai fara ea. Asadar, pentru ca acum se face tranzitia intre sezoane, iata cateva genti pentru toamna 2017 care nu ar trebui sa iti lipseasca din arsenal.

Genti pentru toamna 2017

Toamna asta, gentile mini raman in topul preferintelor fashionistelor, dar, cu toate ca sunt extrem de stylish, ele nu reusesc intotdeauna sa satisfaca nevoile unei femei care trebuie sa isi ia cu ea si agenda, si incarcatorul de telefon…. etc. De aceea, noi iti vom recomanda cateva modele de genti care pot face fata cu brio unei zi aglomerate la birou sau in oras. Rasfoieste galeria pentru a vedea toate modelele de posete si alege-o pe cea care ti se potriveste!

Foto: Imaxtree