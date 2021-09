Gala MET revine anul acesta și va celebra moda americană în două acte

Cunoscută drept cea mai spectaculoasă noapte fashion a anului, gala Met adună an de an cele mai mari personalități din muzică, film și modă și este, de fapt, un eveniment de strângere de fonduri în beneficiul Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Celebrând noile expoziții puse periodic în scenă de Costume Institute, invitații se întrec cu această ocazie în a-și etala, conform temei impuse ce susține expoziția, cele mai grandioase, extravagante și strălucitoare ținute.

The Costume Institute marchează anul acesta 75 de ani. De aceea, Andrew Bolton, curatorul principal, și Anna Wintour, consiliera și promotoarea instituției, au decis că este ocazia perfectă pentru a onora, prin intermediul temei, comunitatea americană. Expoziția de anul acesta se intitulează, scurt și la obiect, In America: A Lexicon of Fashion. Societatea și moda americană vor constitui subiectul central, iar tema tratează și aspecte mai sensibile ale realității imediate, abordând, de exemplu, și evoluția politică din ultimul an. Astfel vor avea loc și dezbateri despre ceea ce înseamnă să fii american în ziua de azi, dar și despre eforturile țării de a combate rasismul.

Expoziția a fost gândită de data aceasta ca un spectacol în două acte. Prima lansare urmează să aibă loc oficial pe 18 septembrie, va fi găzduită de Anna Wintour Costume Center și se va concentra pe designeri contemporani locali. Spațiul va fi împărțit astfel încât fiecare încăpere să trezească o emoție diferită, de la încântare, confort și bunăstare, până la singurătate și frică. Designerii expuși vor fi atât unii deja consacrați, cât și debutanți, trasând astfel legături între creațiile lor pentru a elucida de fapt sensul apartenenței la comunitatea și la țara în care trăiesc.

Cea de-a doua expoziție, In America: An Anthology of Fashion, își va deschide porțile pe 5 mai 2022 și va putea fi vizionată de public, în paralel cu prima parte, până pe 5 septembrie anul viitor. Centrată pe 300 de ani de istorie a țării, galeria se va desfășura în 21 de încăperi ale aripii muzeului destinată exclusiv Statelor Unite ale Americii, iar amenajarea interioară a fiecăreia va fi executată, conform viziunilor proprii, de diferiți regizori de film.

Festivitatea, intimă însă, pentru a urma restricțiile, a fost programată pentru 13 septembrie 2021, imediat după Fashion Week, ca o încheiere în stil mare a prezentărilor de modă. Iar un spectacol de asemenea anvergură, care strânge atâtea celebrități la un loc este, bineînțeles, gândit până la ultimul detaliu. Pe lângă organizare, temă, mise-en-place și lista de participanți, gazdele joacă, și ele, un rol extrem de important și sunt alese cu cea mai mare grijă.

Pentru ediția din septembrie au fost aleși actorul Timothée Chalamet, cântăreața Billie Eilish, poeta și activista Amanda Gorman și jucătoarea de tenis Naomi Osaka, iar președinții de onoare vor fi Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour. Astfel, deși din cauza pandemiei numărul de participanți va fi mult redus în comparație cu edițiile trecute, ne vom putea bucura din nou de apariții spectaculoase și inedite, pe care nu le vom uita prea curând. De abia așteptăm!

