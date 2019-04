(P) Fashion Show Musette outdoor spectaculos, exclusiv pe esplanada Băneasa Shopping City!

Noul concept Băneasa Shopping City celebrează universul exclusivităților din lumea shopping-ului și completează natural binecunoscutul tag-line „All in the Name of Fashion'. Cu peste 50 de branduri disponibile în exclusivitate și peste 350 de magazine, aici au loc cele mai importante premiere din lumea modei și ale shopping-ului. Lansări de branduri în exclusivitate, colecții capsulă, produse în ediție limitată și experiențe unice de shopping ce se întâmplă în premieră la Băneasa Shopping City.

Colecția Primăvară-Vară Musette 2019 a fost lansată în exclusivitate în Băneasa Shopping City, într-un spectaculos decor outdoor, special creat pe esplanada centrului comercial, într-un show la care au asistat 250 de invitați din lumea modei, VIPs, influenceri și bloggeri de profil, care a reușit să contopească două lumi: lumea digitală și lumea emoției.

În exclusivitate, în magazinul Musette din Băneasa Shopping City există două colecții capsulă inedite, de accesorii și de pantofi sport. De asemenea, în perioada 17-21 aprilie, în același magazin, gențile achiziționate pot fi pictate manual pe loc, cu mesaje personalizate, de artista Diana Tudose.

Piesele din colecția de Primăvară-Vară 2019 sunt inspirate de estetica creației lui Botticelli, unde subtilitatea, grația și misterul sunt elemente definitorii. Întoarcerea la emoție într-o lume uber-tehnologizată a fost cea mai mare provocare pentru directorul artistic al casei, Cristina Bâtlan.

Colecția actuală este extrem de feminină și eclectică, o combinație de elemente romantice minimaliste cu piese de inspirație medievală și note glam, exotice, cu accente de budoir. Versatilitatea, simplitatea, durabilitatea și aspectul practic sunt elementele care definesc fiecare piesă a colecției. Extremele și multitudinea de elemente dramatice domină colecția pentru care cea mai importantă trasătură este feminitatea. Piesele Musette țin pasul cu viața trepidantă și ritmul alert al vieții cotidiene: tălpile sunt ergonomice, pielea este chrom-free biodegradabilă, iar accesoriile îndeamnă la mișcare.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK