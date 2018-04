Cand se apropie logodna sau nunta toata lumea cauta inelul sau verigheta perfecta, adaptata stilului celui/celei care il/o va purta. Inelele si verighetele moderne pot avea un design deosebit, care reflecta foarte bine personalitatea celor care le poarta, se pot personaliza usor, au pietre pretioase si un aspect elegant. Perfectiunea inelului sau a verighetei este data de mai multi factori.

In primul rand daca vrem sa avem inele de logodna sau verighete perfecte va trebui sa ne adresam unui magazin specializat, cu oameni cu experienta, care stiu foarte bine ce se potriveste fiecarui stil, fiecarei personalitati.

In al doilea rand perfectiunea inseamna si calitate, cu cat avem inele mai bine realizate, cu atat vom putea spune ca am ales inele si verighete apropiate de perfectiune.

In al treilea rand cand suntem in cautarea unor inele de logodna sau verighete perfecte ne vom gandi si la materialele din care sunt facute, la caracteristicile lor. Aurul sau argintul, pietrele pretioase, toate contribuie la stabilirea perfectiunii unui inel.

In al patrulea rand inelul perfect este si inelul care a fost realizat de mana unui artizan priceput, unui om care face doar asa ceva de ani de zile. Fiecare detaliu si forma, marimea, inscriptiile, toate sunt gandite de artizan si puse in practica in asa fel incat perfectiunea sa existe in aspectul final al produsului.

Daca tot vorbim de perfectiune Zehava vine cu cateva exemple, inele si verighete superbe gata sa fie purtate in ziua cea mare. Inelele de logodna sunt unice, sunt create de mana, au pietre pretioase, de la safire si smaralde la diamante sau tanzanite. Stilul lor poate fi ales de client, pot avea stil modern, clasic, vintage, artistic, se pot personaliza si pot fi facute din aur galben, alb, roz. Verighetele, ca si inelele, sunt create manual, inspirate din diverse culturi, au motive traditionale, fiind realizate din aur de 14k, cu diamante naturale. Toate bijuteriile comandate de la Zehava au garantie pe viata, asta insemnand si curatare, polisare sau inlocuire pietre.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK