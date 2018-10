Demonstrează-ne ca moda este pasiunea ta! Creează un styling in tendințe, strălucește si arata-ne de ce ești in stare! Îți deschidem ușa spre o cariera de prestigiu – intra in Duelul Stiliștilor organizat de ANSWEAR.ro!

Duelul Stiliștilor este o oportunitate pentru stiliștii, bloggerii și toți entuziaștii pentru care hainele și trendurile nu au secrete și doresc să se afirme în lumea modei. Competiția este organizată de magazinul online ANSWEAR.ro. Împreună cu partenerii săi, ANSWEAR.ro vine în sprijinul adepților tineri și talentați din lumea modei, ajutându-i să își împlinească visurile, să acumuleze cunoștințe noi, facilitându-le intrarea în industria de fashion.

Începând cu acest an, Duelul Stiliștilor este organizat la nivel internațional. Adevărata provocare pentru participanți va fi realizarea un styling original folosind produsele brandului ANSWEAR. Cu aceasta ocazie ANSWEAR a pregătit o colecție specială de haine și accesorii în ton cu cele mai hot trenduri de primăvara 2019! Standardele sunt foarte înalte: satin strălucitor, șifon delicat, modă de designer și culori de primăvara.

Participanții se pot înscrie pe website-ul competiției duelulstilistilor.answear.ro până pe 15 octombrie. Ulterior perioadei de înscrieri, juriul compus din experți în moda precum Roxana Voloseniuc, Maurice Munteanu, Ana Morodan și Mara Coman vor alege cele mai bune stylinguri înscrise.

Primii trei câștigători ai competiției se vor bucura de un shooting în revista ELLE, alături de premii speciale din partea partenerilor Sephora și Fitbit.

