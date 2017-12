Inelul de logodna si ce eticheta poarta – repere oferite de Diamag

Inelul de logodna este fara doar si poate din clasa de bijuterii mult asteptate. Si cand se intampla, posesoarea ii ofera statutul pe care il merita si pretuirea pe masura. Ori cu cat se apropie si de perfectiune, ca design, cu atat momentul in sine de logodna este si mai sus cotat; in orice caz, asteptarile sunt multiple vis a vis de inel, cel care de altfel este in centrul atentiei.

Tendinte si preferinte in materie de inele

Intreband o femeie ce asteptari si ce preferinte are legate de inelul de logodna, raspunsul este unul confuz. Mari amatoare de bijuterii, lor le-ar lua cu mult mai mult in a alege specific un singur inel. Poate de aceea traditia spune ca partea masculina trebuie sa faca asta.

Gandind mai profund decat impune situatia, gama de inele de logodna cu diamante se impune mai presus de alte tipologii. Piatra pretioasa de diamant, combinata la un inel din metal pretios nu poate decat sa fie alternativa cea mai apreciata. Irezistibil, intr-un cuvant. Nu este insa de ajuns ca selectia sa fie realizata. Ghidati de Diamag, magazin de prestigiu pentru vastelor gama de inele cu diamante, din aur de diverse culori, aflam ce conteaza a se tine cont in selectie:

Definitia calitativa a diamantului

Pentru cunoscatori sau chiar si pentru cei care nu au nici cea mai vaga idee despre subiect, cele patru distincte puncte prin care se defineste un diamant sunt si regula de baza in selectie. In functie de aceste caracteristici se stabileste si cotatia de pret. Asta insemna carate, culoare, claritate si taietura. Cu cat mai clar, cu atat mai scump; cu cat reflecta mai mult lumina ce patrunde in diamant, cu atat sunt mai bune, precum si cu cat numarul de carate este mai mare, atunci diamantul este mai pretios.

Nu te pricepi? Vei gasi un ghid util in cadrul paginii diamag.ro. In plus, sfaturile utile ale celor din domeniu vor ajuta pe oricine sa patrunda in universul pretuitelor diamante, realizand o achizitie convenabila. Pana la urma mai bine este inclus un diamant mic, decat un inel lat, mai greu ca si gramaj insa fara piatra.

Certificare

Nu pentru ca a etala un certificat face ca logodnica sa fie mai multumita de achizitie, ci pentru siguranta investitiei facute, certificarea primita justifica si pretul. Nu se merita sa cumparati ceva scump fara sa fie un veritabil diamant. Ei bine, Diamag chiar sfatuieste in acest sens, explicand si ce tip de certificare primesc inelele de logodna cu diamant ce se achizitioneaza de la aceasta sursa.

Design de preferat personalizat

Un mare plus in materie de inele de logodna il reprezinta personalizarea, un stil ce cucereste instant. Preocuparea intensa de a face dintr-un clasic inel de logodna unul cat mai reprezentativ ca stil pentru purtatoare este si maniera de a oferi mai multa pretuire intregului eveniment. Diamag ofera sansa celor interesati de astfel de idei sa personzalizeze toate detaliile unui inel, de la alegerea metalului ca si culoare, a gramajului, a tipului de diamant. Si cireasa de pe tort este oferta gravurii, inclusa in pret.

Sunt toate sansele ca o femeie sa fie cucerita pe deplin cu un inel de logodna cu diamant. Bine ales si oferit cu pretuire, raspunsul nu poate decat sa aduca confirmarea.