Toate femeile apreciaza o bratara frumoasa si o considera perfecta pentru a-si putea impodobi incheietura, in asa fel incat delicatetea mainii sa fie pusa si mai mult in valoare. Dar ceea ce multe dintre noi nu prea observa e ca si barbatii apreciaza un asemenea accesoriu, care poate sa dea un plus de personalitate tinutei pentru care opteaza.

Tocmai pentru ca se apropie Craciunul, ar trebui ca atunci cand iti vei achizitiona o bratara sa te gandesti si la iubitul tau. Nu numai ca va aprecia din toata inima acest gest, dar cumpararea a doua bratari care sa se completeze una pe cealalta poate insemna pentru el mai mult decat ai crede. Se considera chiar ca ar simboliza uniunea dintre voi, dar in acelasi timp si dorinta de a duce relatia la un cu totul alt nivel, cand bratara se va transforma intr-un inel de logodna.

Daca vei fi vreodata tentata sa iti achizitionezi bratari luxury, din seria celor disponibile pe monarchjw.com, ai putea ca pe langa colectia Rose sau colectia Oro, destinate femeilor, sa le iei in considerare si pe cele adresate barbatilor.

In colectia Rose vei gasi bratari de o calitate impecabila, care au margelele placate cu aur de 24K, roz. Intreaga piesa vine apoi completata cu un snur ceruit, care poate fi foarte usor ajustat, in functie de preferintele celei care poarta minunata bratara.

Bratarile din colectia Oro sunt placate cu aur galben, de 24K, iar pe langa margele au adaugate in plus si cateva pandantive cu semnificatii deosebite. Astfel, vei putea sa iti alegi cu adevarat ceva care chiar sa te reprezinte si sa transpuna o parte din personalitatea ta. Unele pandantive pot chiar sa te scape de ghinion, cum este modelul de mai jos, care ar trebui sa protejeze pe oricine de influentele malefice din jur, atat timp cat il poarta.

Dar nu uita ca, dupa ce te-ai hotarat ce ti-ar placea sa iti achizitionezi, sa te gandesti totodata si la sufletul iubit de langa tine. Sunt atat de multe optiuni din care sa alegi. Numai in cadrul magazinului online Monarch sunt cateva zeci de astfel de modele din care sa il poti alege pe cel care consideri ca e potrivit pentru partenerul tau.

De exemplu, modelul de bratara reprezentat in fotografia de mai sus este cu adevarat deosebit. Se imbina masculinitatea cu o mica doza de finete, pentru a crea aceasta capodopera. Garantat nu va mai dori sa isi dea jos de la mana aceasta piesa atat de pretioasa, care va contribui enorm la sarmul sau personal.

Daca tot se apropie sarbatorile, gandeste-te sa cumperi sub forma de perechi anumite cadouri, mai ales daca vrei sa le dai in dar cuiva special din viata ta. Unul va ramane la tine, iar „perechea”, a doua bratara din set, va fi destinata partenerului. Darul se va dovedi unul special, apreciat desigur, mai ales daca se va observa ca porti si tu ceva asemanator.

Cine stie ce surprize mari te vor bucura, dupa acest gest facut din inima?